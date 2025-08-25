A fost o dimineață neobișnuit de rece pentru luna august, cu recorduri termice la valorile minime. Ba chiar în mai multe zone s-a așternut bruma de parcă am fi într-o toamnă târzie, nu la final de vară. În Miercurea Ciuc, de pildă, termometrele au arătat -1,7 grade Celsius.

Locuitorii din Miercurea Ciuc au avut parte de un adevărat șoc termic în această dimineață. Termometrele au arătat -1,7 grade Celsius, fiind la un pas de recordul absolut înregistrat în august 1980: -1,9 grade.

"Este foarte frig. Ne apropiem de septembrie, de acum e toamnă. Nopțile mai ales sunt foarte reci", a spus o localnică.

Chiar dacă oamenii de aici sunt obișnuiți cu temperaturile mai scăzute, azi au fost nevoie să se îmbrace ca în plină toamnă.

Și în Brașov a fost neobișnuit de frig. La 7 dimineața, în termometre nu erau mai mult de 8 grade Celsius, în timp ce peste noapte temperaturile au coborât până la 3 grade.

Reporter: E mai frig decât în general?

Localnic: Este, este

Reporter: Nu e cam frig pentru luna august?

Localnic: Ba este. Am luat geaca.

La Moldova Sulița, județul Suceava, au fost -4 grade Celsius. La herghelia Lucina, la peste 1.400 de metri, pământul a înghețat.

La fel și în Munții Rodnei, unde temperatura a scăzut până la -2 grade Celsius.

Și în Cluj-Napoca, oamenii au fost nevoiți să curețe mașinile de brumă. Aici, dimineață au fost doar 1,5 grade Celsius.

Și alte zone ale țării au înghețat la propriu. La Sfântu Gheorghe au fost înregistrate 2 grade Celsius, 1 grad la Întorsura Buzăului, iar la Topilța 0 grade. În următoarele zile, temperaturile vor crește din nou și vor depăși 30 de grade, iar weekendul viitor canicula va reveni.

