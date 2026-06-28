Din Scandinavia şi până în Alpi, Europa se sufocă. Valul de căldură fără precedent a transforamt oraşe întregi în cuptoare, a doborât recorduri de temperatură şi a lăsat în urmă zeci de victime. Infrastructura cedează şi ea, iar transportul este dat peste cap. Deşi nu au scăpat complet de căldura infernală, francezii s-au bucurat aseară de un episod de ploaie.

După arşiţa care a sufocat Franţa zile la rând, vremea a schimbat complet registrul. Vântul a depăşit aseară 100 de kilometri pe oră, iar în mai multe zone s-au instalat furtunile, însoţite de grindină. La Paris, fulgerele au luminat cerul, iar Turnul Eiffel a fost lovit de unul dintre ele.

"Sunt foarte bucuroasă pentru că valul de căldură a fost îngrozitor. Aşa că sunt foarte, foarte încântată. Am aşteptat afară timp de o oră", a spus o femeie.

Chiar şi aşa, Hexagonul nu scapă de dogoare. Şi duminică, 24 de departamente rămân sub codu roşu de caniculă. În căutarea unui strop de răcoare, mulţi se aventurează în râurile care străbat oraşele. 74 de oameni s-au înecat doar în ultimele zile.

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Greu de respirat e şi în alte părţi din Europa. În Germania spre exemplu - ca să-i mai răcorească pe turişti şi localnici, poliţia din Berlin patrulează oraşul cu tunuri cu apă - folosite în mod normal pentru combaterea revoltelor.

"Cred că acum este o problemă din cauza lipsei generale a aerului condiţionat pe aici, aşa că asta poate fi un motiv de nemulţumire", a spus un turist.

Şi infrastructura a fost pusă la grea încercare. Pe 11 autostrăzi betonul s-a crăpat din cauza căldurii extreme. Pentru a doua zi la rând, a fost bătut un nou record istoric de temperatură. 41,5 grade.

Şi în Praga, mai multe cisterne cu apă au fost trimise în centrul oraşului pentru ca localnicii şi turiştii să se poată răcori.

Căldură greu de suportat e şi la vecini. În Budapesta, oamenii au mers la ştranduri şi au făcut croaziere pe Dunăre.

Danemarca a înregistrat şi ea un nou record absolut de temperatură. Termometrele au arătat ieri 37 de grade Celsius - cea mai ridicată valoare de la începutul măsurătorilor meteorologice, în anul 1874.