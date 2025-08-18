HARTĂ. Alertă de vreme rea în 15 judeţe şi în Capitală

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe judeţe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali. Municipiul Bucureşti intră, începând cu ora 10:00, sub atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 23:00. Începând cu ora 14:00, nouă judeţe intră sub avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă până luni, 18 august la ora 21:00.

Alerta de vreme rea este valabilă până în data de 18 august, la ora 23 - Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe judeţe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi zona Carpaţilor Meridionali.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în intervalul orar 12:00 - 23:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Atenţionarea Cod portocaliu se aplică în județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman şi în zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița, Prahova. Acolo vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70-90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40-50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp

Articolul continuă după reclamă

Prognoza specială pentru Municipiul Bucureşti

În intervalul 18 august, ora 10 - 18 august, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice Cod galben ce vizează manifestări de instabilitate atmosferică.

În intervalul 18.08.2025 ora 10:00 - 19.08.2025 ora 09:00, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros, iar la începutul intervalului, dar mai ales spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40...50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade, a transmis Administraţia Naţionale de Meteorologie

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰