Codul galben de caniculă a fost prelungit vineri, când sunt aşteptate temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti, anunţă ANM.

Încă două zile de caniculă în peste jumătate din ţară. Cum va fi vremea în minivacanța de Sf Maria - Shutterstock

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul şi în sudul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cel mai cald în regiunile vestice.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, valul de căldură va continua să se manifeste în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.