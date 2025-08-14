Antena Meniu Search
Încă două zile de caniculă în peste jumătate din ţară. Cum va fi vremea în minivacanța de Sf Maria

Codul galben de caniculă a fost prelungit vineri, când sunt aşteptate temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti, anunţă ANM. 

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 11:43
Potrivit meteorologilor, joi, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul şi în sudul Olteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cel mai cald în regiunile vestice.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, valul de căldură va continua să se manifeste în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi, izolat, în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice.

ANM precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării. 

anm cod galben canicula minivacanta sf maria
