Tornada a fost filmată în judeţul Tulcea. Deşi localnicii au fost atenţionaţi prin Ro-Alert să nu se apropie, câţiva martori au reuşit să surprindă de la distanţă fenomenul neobişnuit pentru ţara noastră.

Deşi sunt semnalate rar, tornadele ar putea să ne "surprindă" din ce în ce mai des în următorii ani, spun experţii. Şi asta din cauza schimbărilor climatice.

Localitatea din România lovită de o tornadă

În Prahova, câteva minute de ploaie torenţială cu grindină au fost suficiente să inunde gospodăriile oamenilor.

"Na, uitaţi-vă! Na, uitaţi că ne ia pe sus, bă! Ne-a luat găinile pe sus! Bă, uite găina cum e acolo! A luat găina, uite!", spun localnicii.

Mai multe drumuri au fost acoperite de bucăţi imense de gheaţă, iar maşinile au înaintat cu greu. Motocicliştii NU au avut aproape nicio şansă.

În localitatea Burila Mare din Mehedinţi, grindina din ultimele zile a afectat 90% din case. De sus, imaginea dezastrului se vede cel mai bine.

"Este dezastru, dezastru, dezastru. Am avut şi cinci cazuri de a reloca dintr-o parte în alta, să nu fie în pericol cetăţenii. Am găsit nişte sponsori, oameni de bine, şi de la Sibiu au sunat. Ne ajută cu ţiglă", a declarat Jenică Cicic, primar Burila Mare.

Patru sute de case, 300 de anexe si peste 100 de autoturisme au fost distruse in urma vijelie si a grundenei căzute aici in Burila Mare, județul Mehedinți. Din toți localnicii niciunul nu avea asigurare pt locuința împotriva dezastrelor si nici CASCO pentru masini.Ca să-și repare stricăciunile, vor trebui sa achite din propriul buzunar materialele. Cine are de unde, sau sa spere ca-i va ajuta cineva.

Mai exact... statul. Până când vor primi ajutor de la autorităţi, oamenii se descurcă însă cum pot.

"Ţigla? 100 de milioane. E totul prăpăd! Tavanele în casă au căzut, tot, tot, tot! Ploaia vine iar". "Ieri am dat vreo 3 000 de lei, pe partea aia la mine, şi mi-a mai rămas să acopăr şi la ei cât de cât", spun localnicii.

ŞI în Dolj, grindina a compromis culturile.

Atât pomii fructiferi, cât şi căpşunile au fost distruse de grindină, dar şi de vântul puternic care a bătut cu peste 50 km/h. Iar dacă unii pomi fructiferi au supravieţuit îngheţurilor de primăvară, acum cu siguranţă nu au nicio şansă la revenire.

"Este foarte grav că domnul ministru a decis să scoată aceste tunuri antigrindină care pe noi, producătorii, ne ajuta foarte mult", spune Alex Tică, agricultor.

În Cluj, din cauza ploilor abundente, un mal din apropirea unei baze sportive s-a surpat.

Este însă doar începutul, spun meteorologii care se aşteaptă ca fenomenele extreme să continue cel puţin până sâmbătă.

