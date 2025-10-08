O maşină a fost luată de viitură în Constanţa, iar o persoană aşteaptă pe capotă de fie salvată. În drum spre intervenţie, pompierii au mai salvat două persoane care erau blocate pe o maşină. Echipele primăriei intervin în continuare, iar ieşirea autobuzelor pe traseu a fost suspendată temporar.

Pompierii din cadrul ISU Dobrogea intervin, miercuri dimineață, după ce un autoturism a fost luat de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, în județul Constanța. Şoferul s-a refugiat pe capotă, iar echipajele de intervenție au pornit imediat spre locul incidentului.

Accesul autospecialelor este însă dificil, deoarece autoturismul se află pe un câmp inundat. Din acest motiv, pompierii înaintează pe jos pentru a ajunge la persoana blocată și a o recupera în siguranță.

În timp ce se deplasau către autoturismul luat de viitură, salvatorii au descoperit alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei alte mașini. Acestea au fost salvate și aduse în siguranță la mal. După finalizarea acestei misiuni, echipajele își continuă deplasarea către primul apelant, aflat pe câmpul inundat.

Pe fondul fenomenelor meteo severe din județul Constanța, jandarmii din cadrul Grupării Mobile intervin și ei în mai multe zone ale municipiului. Aceștia au ridicat diguri din saci de nisip pe străzile Izvor și Mioriței pentru a preveni inundarea cartierelor, iar în prezent acționează pe strada Moților, unde există risc de inundație.

Totodată, echipele Primăriei Constanța, RAJA și Polaris M Holding au fost pe teren toată noaptea pentru a gestiona efectele ploilor torențiale, iar intervențiile continuă și în această dimineață.

