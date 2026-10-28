Vremea de mâine 29 octombrie. Furtunile cuprind toată Dobrogea şi Muntenia, cu vânt puternic şi inundaţii

Vremea va fi în general închisă în cea mai mare parte a ţării, cu ploi slabe în mai multe regiuni şi temperaturi apropiate de valorile normale pentru această dată. Maximele vor ajunge până la 19 grade, în timp ce la munte, pe crestele înalte, sunt aşteptate precipitaţii mixte. Vântul va avea unele intensificări în sud-est şi în zonele montane, iar pe alocuri se va forma ceaţă.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult noros în estul, sudul și centrul țării și temporar noros în restul teritoriului. Vor fi perioade în care va ploua (cantități de apă de 2...5 l/mp și izolat de 10 l/mp) în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, local în Moldova și Oltenia și cu totul izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Bărăgan și în zona costieră a Dobrogei (viteze la rafală de până la 35...45 km/h). Temperaturile minime se vor încadra între 5 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Pe arii restrânse îndeosebi în regiunile intracarpatice va fi ceață.

Vremea la noapte

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 29 octombrie în ţară

Vremea va fi în general închisă, iar în majoritatea zonelor și normală termic. Temporar va ploua slab în Dobrogea, local în Moldova, Muntenia și Oltenia și izolat în celelalte regiuni (cantități de apă în general de 2...6 l/mp). Pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări ziua în regiunile sud-estice și în zona montană înaltă (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în zona de deal a Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, cu o probabilitate mai mare în centru și sud-vest, se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 29 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi în general închisă și trecător va ploua slab (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 8...9 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea rămâne închisă şi stabilă, fără precipitaţii anunţate pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime vor atinge 14 grade.

Vremea de mâine 29 octombrie la munte

Vremea va fi în general închisă și normală termic în cea mai mare parte a zonei montane. Local și temporar va ploua slab, iar pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, pe alocuri cu ușoare intensificări ziua în zona montană înaltă (viteze de 40...45 km/h).