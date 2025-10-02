Octombrie începe cu vreme rea. A nins la munte, iar milioane de localnici din jumătatea de sud a ţării au primit avertizări de vijelii, vânt şi frig. În Dolj şi Olt este cod roşu de inundaţii. Acolo urmează o noapte critică, în câteva ore va ploua cât în două luni.

Peisaj de iarnă la început de octombrie pe Transalpina. Drumarii au fost nevoiţi să închidă şoseaua în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, iar un şofer a rămas blocat în spatele parapeţilor. După câteva zeci de minute, bărbatul a fost salvat de un utilaj.

Alţii, chiar dacă ştiau că şoseaua este închisă, au urcat special pentru prima zăpadă din sezonul rece.

"Am văzut la televizor că va ninge astăzi şi de aia am ajuns aici. Amintiri de octombrie" a explicat un turist.

Articolul continuă după reclamă

Tânără: Prima zăpadă din octombrie.

Reporter: Aveţi maşina echipată?

Tânără: Da, cu siguranţă! Nu veneam până aici că ne-am mai... am mai avut surprize şi în anii trecuţi.

Kelly este din Brazilia şi a văzut pentru prima oară zăpadă în viaţa ei acum, la noi în ţară.

"Foarte frumos (n.r. peisajul)" şi-a exprimat aceasta încântarea.

La Sinaia şi la Poiana Braşov, ninsoarea de octombrie le-a dat speranţe schiorilor,

Între timp, turiştii din Bucovina deja fac repetiţii pentru sărbătorile de iarnă, în decor alb, după ninsorile din ultimele zile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei care vor să se aventureze pe munte trebuie să fie bine echipaţi

"Asta înseamnă gheată de iarnă, parazăpezi, beţe, polar, geacă de vânt, mânuşi, căciulă, termos că câte un ceai fierbinte şi să se intereseze de traseu" a spus şeful Salvamont Suceava, Voicu Raia.

Sudul ţării este plin de avertizări meteo, de la ninsori abundente, până la ploi care vor aduce peste 100 de litri de apă pe metru pătrat în Dolj şi Olt. Localnicii au fost sfătuiţi să nu iasă din case, iar în zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri din judeţele apropiate, gata să intervină în caz de nevoie.

În sud, temperaturile au scăzut pânp la valori de iarnă

În zonele din sud, temperaturile au scăzut până la valori de iarnă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vremea va rămâne mai rece decât ar fi normal până la mijlocul săptămânii viitoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰