Apele s-au mai retras, însă localitatea Siliștea rămâne una dintre cele mai afectate zone după ploile abundente din ultimele două zile. Mai multe gospodării au fost inundate, iar grădinile oamenilor au fost complet distruse. Localnicii s-au întors acum acasă și încearcă să salveze ce a mai rămas din bunurile lor.

Viiturile au măturat totul în cale, iar curenții puternici au luat chiar și animalele din curți. Nouă persoane, șapte adulți și doi copii, au fost evacuate peste noapte, după ce apa a pătruns în locuințe. Oamenii au fost nevoiți să doarmă la rude sau prieteni, urmând ca abia astăzi să poată evalua pagubele.

Hidrologii au emis joi dimineață o avertizare cod portocaliu de inundații, valabilă până la ora 12:00, pentru satele afectate din zonă. Potrivit specialiștilor, râurile și pâraiele din apropiere ar putea depăși cotele de atenție și ar exista riscul de noi revărsări.

Tot pentru aceste localități, autoritățile au transmis în această dimineață un mesaj RO-ALERT, prin care oamenii au fost sfătuiți să se refugieze în locuințe sigure și să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze, până la trecerea pericolului.

