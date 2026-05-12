Aproape toată țara a intrat sub Cod galben de furtuni, până la ora 22:00. Vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Aproape toată țara, sub cod galben de furtuni, iar la munte revin ninsorile. Cum va fi vremea în Capitală

Astfel, marţi valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul şi în nord-vestul ţării, apoi şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitaţii şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Cod galben de furtuni

Totodată, a fost emisă o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, vijelii, grindină, averse torenţiale, descărcări electrice, valabilă marţi, între orele 10.00 şi 22.00, în aproape toată ţara.

”În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50...60 km/h şi izolat de 70...90 km/h), grindină şi averse torenţiale însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

O altă atenţionare Cod galben, vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de marţi, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 10.00, în judeţele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, în municipiul Bucureşti şi în cea mai mare parte a judeţelor Dâmboviţa şi Argeş.

”În Crişana, Banat, Oltenia, vestul, centrul şi sudul Munteniei, sudul Dobrogei şi vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de 80 km/h”, au arătat meteorologii.

Un alt Cod galben va fi în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 22.00, şi vizează tot intensificări ale vântului, în judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi în municipiul Bucureşti. ”În Oltenia, vestul şi sudul Munteniei şi sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de 80 km/h”, a arătat ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi în general instabilă. Ziua, cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza când vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi grindină. Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi posibile ploi slabe, iar spre dimineaţă vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, iar cea minimă va fi de 10...12 grade.

Miercuri, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în scădere şi vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade. Cerul va fi temporar noros şi vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h.

