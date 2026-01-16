Aşadar, dacă ne gândeam şi speram că o să scăpăm de ger, ei bine, avem noi alerte de la meteorologi. Din această seară intră în vigoare un nou cod galben de temperaturi extrem de scăzute. Mai bine de jumătate de ţară este vizată de această alertă de ger, inclusiv Capitala. Ore bune în care temperaturile minime vor ajunge şi până la minus 19 grade Celsius. Un weekend numai bun de stat în casă, la căldură. Totuşi, în această dimineaţă, vremea a fost la extreme. Diferenţe de peste 20 de grade între nordul şi sudul ţării.

O vreme la extreme în această dimineață. Temperaturile s-au înregistrat și cu minus, dar au fost și pozitive. Cel mai frig a fost dimineață în nordul țării, mai exact în județul Botoșani, acolo unde la Darabani s-au înregistrat minus 17 grade Celsius.

În cealaltă parte a țării, în sud-vest, temperaturile au fost mai prietenoase. Spre exemplu, în Oravița, Caraș-Severin, termometrele au arătat 6 grade. Noi suntem acum la Câmpulung Moldovenesc, iar aici temperaturile înregistrate în acest moment sunt în jur de minus 5 grade Celsius.

Cod galben în Moldova

De altfel, zona Moldovei, se află sub un cod galben de ger. Veștile nu sunt îmbucurătoare și asta pentru că, în continuare, temperaturile vor fi foarte scăzute, vremea va fi geroasă.

În continuare, mâine, spre exemplu, sunt așteptate temperaturii minime care pot să ajungă până la minus 19 grade Celsius. Având în vedere aceste temperaturi extrem de scăzute, autoritățile au și câteva recomandări pentru populație. Spre exemplu, să ne îmbrăcăm adecvat în straturi pentru a păstra temperatura corporală, să evităm expunerea la frig în perioada următoare, să renunțăm la deplasările care nu sunt esențiale sau de urgență și, totodată, să acordăm o atenție deosebită persoanelor vulnerabile.

