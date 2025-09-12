Patru judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii în orele următoare

Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, în Maramureş. I s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama lui

Vicepreședintele CJ Harghita şi patru angajaţi ai Fiscului, trimişi în judecată de DNA pentru corupţie

Donald Trump: "Răbdarea mea cu Vladimir Putin se epuizează rapid"

Mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară în cadrul celui mai mare exercițiu al toamnei

Plan de reînarmare la Berlin: Armata germană are nevoie de 100.000 de soldați în plus

O fermă legală de cannabis din Rotterdam riscă să fie închisă dacă nu reduce mirosul prea puternic

1

Cât l-a costat pe un şofer "fenta" la o parcare din Cluj. A făcut slalom printre pietoni ca să evite bariera

2

Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc

3

Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei

4

Băutura care accelerează problemele cu părul. De ce albim și chelim mai repede decât părinţii noştri

5

Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"

6

Ultimul mesaj postat de Charlie Kirk înainte de a fi asasinat