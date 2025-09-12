Patru judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii în orele următoare
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o alertă meteo de cod galben, valabilă de la 16:15 şi până la ora 17:30. Patru judeţe sunt vizate de avertismentul meteo.
Potrivit ANM, vor cădea averse torenţiale care vor acumula 15...25 litri/mp, vor fi descărcări electrice şi izolat grindină de mici dimensiuni.
Patru judeţe vizate de codul galben
În judeţul Giurgiu, 16 localităţi sunt vizate de codul galben. Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, Clejani, Cosoba, Ghimpați, Gogoșari, Grădinari, Izvoarele, Joița, Letca Nouă, Ogrezeni, Putineiu, Răsuceni, Săbăreni, Toporu, Ulmi
În judeţul Ilfov, 2 localităţi: Ciorogârla, Dragomirești-Vale. În judeţul Teleorman, sunt vizate în 5 localităţi: Botoroaga, Bujoreni, Drăgănești-Vlașca, Mereni, Videle. Iar în judeţul Dâmboviţa, sunt vizate 8 localităţi: Braniștea, Brezoaele, Conțești, Cornățelu, Răcari, Sălcioara, Slobozia Moară, Tărtășești.
