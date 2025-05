Weekend cu ploaie, frig și vânt, în București

Meteorologii anunță trei zile de vreme severă în Capitală, cu temperaturi care se prăbușesc sub normalul perioadei și rafale puternice de vânt. Vineri, vremea se va răci, astfel că valorile termice se vor situa sub cele normale pentru a doua decadă a lunii mai. Cerul va fi mai mult noros, iar din orele amiezii va ploua și se vor acumula cantități de apă moderate (10...20 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intensificări mai ales ziua, când vor fi viteze de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 9...10 grade. Sâmbătă, valorile termice vor continua să scadă, vremea devenind deosebit de rece pentru a doua jumătate a lunii mai. Astfel, temperatura maximă se va situa în jurul a 15 grade, iar cea minimă va fi de 7...9 grade. În prima parte a zilei, înnorările vor persista și trecător va mai ploua slab, apoi cerul va deveni variabil. Vântul va avea intensificări ziua, cu viteze de 40...50 km/h. Duminică, valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă, dar vor fi în continuare sub normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar după orele amiezii va crește probabilitatea pentru averse. Vântul va avea intensificări temporare cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul a 21 de grade.

