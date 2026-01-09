Vremea rea continuă să facă ravagii în ţara noastră! În judeţul Hunedoara, un bătrân de 71 de ani, dependent de dializă, a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la tratament după ce a rămas izolat din cauza zăpezii. În mai multe judeţe din ţară, nămeţii şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Iar asta nu e tot, meteorologii anunţă că nu vom scăpa de ninsori nici zilele acestea, iar gerul va mai dura cel puţin o săptămână.

Situaţia este critică în Hunedoara. Un bărbat de 71 de ani, dependent de dializă, a rămas izolat în nămeți, fără posibilitatea de a ajunge la tratament. Cu greu, salvatorii au reuşit să-l salveze.

Localităţi întregi sunt izolate. "O iarnă foarte grea, de când eram copil nu am mai întâlnit aşa zăpadă mare. Cu utilajul personal am mai venit să mai ajutăm", spune un localnic.

După ore întregi de încercări, primarul din comuna Peştişu Mic a reuşit să ajungă la unul dintre satele izolate.

Mai multe drumuri din judeţ sunt în continuare închise. Şi în județul Bacău, un bărbat de 68 de ani a trecut prin spaima vieţii, după ce a căzut și a rămas blocat în zăpadă. În judeţul Botoşani, un autocar cu pasageri a derapat şi s-a răsturnat în şanţ.

Pe mai multe drumuri din judeţ, drumarii au lucrat la foc continuu după ce şoferii au rămas blocaţi pe drumurile acoperite de nămeţi. Un copac frânt sub greutatea zăpezii a distrus complet patru maşini într-o parcare din Timişoara.

Jumătate de ţară s-a trezit sub nămeţi şi viscol

În centrul Braşovului, maşinile abia înaintau. Tot din cauza vremii, peste 150 de şcoli şi grădiniţe din 15 judeţe au suspendat cursurile ori le-au făcut online.

Problema cea mai mare au avut-o elevii navetişti. Chiar dacă şcolile lor au rămas deschise, ei nu au putut să ajungă la ore. Drumul de acces către Aiton, localitate în care şcoala a fost închisă a fost mai mult decât anevoios. Nu mai ninge, dar vântul suflă cu putere extrem de mare astfel că munca utilajelor de deszăpezire este în zadar, pentru că zăpada e readusă pe carosabil în doar câteva minute.

"M-am trezit, m-am pregătit pentru şcoală şi nu am putut, s-a blocat maşina. Dacă e tot aşa drumul nu o să mă duc", a mărturisit o elevă.

Şoselele alunecoase, capcane pentru şoferi

La Predeal, o maşina s-a oprit într-o casă de pe marginea drumului.

În Argeş, o maşină în care erau o mamă şi doi copii a căzut într-o râpă după ce a derapat pe şoseaua îngheţată. Iar o familie care se întorcea din vacanţă s-a răsturnat cu maşina în apropiere de Galaţi. Părinţii şi băiatul lor de 7 ani s-au adăpostit într-o maşină a jandarmeriei până au venit medicii.

Şi în judeţul Maramureş o familie a avut nevoie de ajutorul jandarmilor montani după ce a rămas înzăpezită pe un drum din stațiunea Mogoșa.

Vremea rea a creat probleme în multe localități din județ. Pe un drum din comuna Jiana, mai multe maşini, printre care şi o ambulanță de transport a pacienților la dializă, au rămas împotmolite din cauza nămeților.

"Ne duceam după o maşină de dializă şi după un prieten şi am rămas aici, în malul ăsta, ce să facem? Au mai încercat alte maşini să treacă, nu se poate", povesteşte şoferul.

Şi aici, circulaţia rutieră a fost oprită temporar pe trei drumuri judeţene.

"Am luat decizia să închidem trei tronsoane de drumuri judeţene temporar, ca să putem să intervenim mai uşor cu utilajele", a declarat Aladin Georgescu, preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi.

În judeţul Iaşi drumurile au fost periculoase. Sub zăpadă se ascundea un strat gros de gheaţă, care le-a dat emoţii mari şoferilor.

"E foarte rău, nu s-a deszăpezit cum trebuie. Nu s-a dat nici cu sare. Sunt multe maşini în şanţ, foarte multe!", spune un şofer.

Drumurile pline de zăpadă au blocat circulaţia şi în Caraş-Severin. Trei camioane împotmolite în nămeţi s-au transformat în baricadă pentru maşinile din spatele lor. Coloana s-a întins pe 10 kilometri.

Şi în judeţele Hraghita şi Suceava zăpada de pe şosele le-a dat bătăi de cap şoferilor.

Probleme la trenuri: 43 de trasee au avut întârzieri

Circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate, în special pe regionalele Craiova și Timișoara, unde infrastructura feroviară a fost afectată de vremea rea. Sunt probleme cu tensiunea în firele de contact, dar și copaci căzuți și mormane de zăpadă ajunse prea aproape de șine, care pun în pericol circulația în siguranță. Cel mai afectat este trenul IR 78 București Nord–Curtici, care înregistrează o întârziere de peste patru ore.

"Dezastru! A nins un pic şi deja avem o oră jumătate întârziere."

"Nu îmi convine că întârzie trenul. Noi plătim, ştiţi? Şi atunci suntem nemulţumiţi."

"Mi se pare incredibil, vorbim de 750 de km până la Galaţi, 27 de ore mi se pare prea mult, n-ai cum..."

"Trebuia să ne vedem cu cineva, dar se pare că nu mai e aici şi va trebui să ne întoarcem înapoi la Bucureşti", au spus călătorii.

În Dolj, agricultorii şi-au văzut solariile distruse de viscolul puternic. Şi în Constanţa din cauza viscolului porturile au fost închise.

Ninsoarea a început să cadă ieri dimineaţa şi la Bucureşti, chiar în ziua în care vacanţa copiilor s-a terminat.

"Nu mă așteptam și sunt super bucuroasă și poate în weekend o să mă duc, cum am făcut anul trecut, să mă dau cu sania în Parcul Tineretului. E foarte plăcut, e frumos orașul. Mă bucur că ninge", spune o tânără.

Vântul va continua să bată cu putere şi în această dimineaţă. La munte, rafale de peste 120 de kilometri pe oră vor spulbera zăpada şi vor reduce drastic vizibilitatea.

Peste 11 mii de familii din 5 judeţe sunt în continuare fără curent în pragul iernii. Autorităţile au adus generatoare pentru a compensa, însă nu au ajuns în toate zonele cu probleme.

