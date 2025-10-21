Prognoza meteo ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea în România: se anunţă frig şi ploi

Vremea în România. Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.

Vremea săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi sudvestice şi în general deficitar în restul teritoriului.

Meteo săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată ţara.

Vremea săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul şi centrul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Meteo săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor avea o tendinţă uşor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

