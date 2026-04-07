Revin ploile şi frigul în ţară, viscol şi strat de zăpadă de 20 cm la munte. Cum va fi vremea în Capitală

Cod portocaliu de vânt

Pentru perioada 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00, a fost emisă o avertizare cod galben de intensificări ale vântului.

”În intervalul menţionat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureş, în sud-vestul şi nord-estul Munteniei şi în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h”, se arată în anunţil ANM.

De asemenea, pentru perioada 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00 a fost emisă o altă avertizare cod galben.

În sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum şi în sudul şi vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

O avertizare cod portocaliu vizează perioada 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00. ”Local în Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, arată meterologii.

O altă avertizare cod galben a fost emisă pentru perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00. ”În intervalul menţionat în Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum şi în vestul, estul şi nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. În Carpaţii Orientali şi Meridionali vor fi rafale de 70...90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m”, arată ANM.

Cod portocaliu au emis meteorologii pentru intervalul 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00. ”Local în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110...130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea se schimbă radical în Capitală, unde temperaturile scad semnificativ în următoarele zile, iar ploile își fac apariția.

După o zi de vară timpurie, cu maxime de până la 23 de grade, valorile termice intră pe un trend descendent: astăzi se vor înregistra aproximativ 19 grade, miercuri cel mult 13 - 14 grade, iar joi doar în jur de 11 grade.

Meteorologii anunță că răcirea va aduce temperaturi sub normalul perioadei, însoțite de înnorări și ploi slabe, mai ales în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40 - 45 km/h, accentuând senzația de frig.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 2 - 3 grade, iar diminețile vor deveni deosebit de reci pentru această perioadă. Pentru intervalul 7 aprilie, ora 10:00 -10 aprilie, ora 10:00, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică de vreme rece și intensificări ale vântului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰