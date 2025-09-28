România, la polul frigului: - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară

România a ajuns la polul frigului. S-au înregistrat - 6,4 grade Celsius, la Miercurea-Ciuc, cea mai scăzută temperatură din țară.

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineața, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură consemnată la nivel național.

România, la polul frigului

Și în alte localități din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Toplița și minus 1,4 grade Celsius, la stația de munte Bucin. Singura excepție o reprezintă stația meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Meteorologi spun că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer

rece, cerul senin și prezența fenomenului de inversiune termică. De asemenea, în mai multe locuri din județ s-a semnalat și brumă groasă la sol și plante.

În nopțile următoare, vremea se va menține rece, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor. Valorile înregistrate duminică sunt obișnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, și i-a determinat pe mulți locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.

La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parțial, în unități de învățământ și la spital. Potrivit informațiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, și în apartamentele racordate la sistemul centralizat.

Localnici spun că sînt obișnuite cu temperaturile negative, se îmbracă gros și merg mai departe. Animale de companie însă nu prea au chef de plimbare în frig. Florile din parcul orașului au suferit toate sînt ofilite, și de pe copaci încep să cadă frunze masiv. Localnici spun ca au pornit centralele termice că noaptea este frig, deși este scump dar trebuie.

