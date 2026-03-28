România, lovită de ciclonul Deborah, în weekend. ANM anunţă ploi, vânt puternic şi ninsori la munte

După aproape o lună în care ploile au lipsit aproape complet din multe zone ale țării, vremea se schimbă brusc. România intră în acest weekend sub influența ciclonului mediteranean Deborah, care aduce ploi, vânt puternic și ninsori la munte.

Ciclonul s-a format în nordul Italiei și s-a deplasat treptat spre Peninsula Balcanică, iar de vineri a început să influențeze și vremea din țara noastră. Cele mai afectate zone sunt sudul, sud-vestul și, ulterior, estul și sud-estul țării, potrivit ANM.

Ploi în sud şi sud-vest

În prima fază, Deborah aduce ploi în special în sud-vest și sud. În unele zone, mai ales în Oltenia, cantitățile de apă pot fi însemnate. Vântul se va intensifica în multe regiuni, cu rafale mai puternice în sudul țării, iar la munte vremea va deveni severă, cu viscol la altitudini mari și ninsori în zona înaltă.

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea poate deveni mai instabilă în extremitatea sudică a țării. Aici sunt posibile averse, descărcări electrice și, izolat, grindină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce trece de Peninsula Balcanică și sudul României, ciclonul nu se va îndepărta imediat. Va ajunge spre zona Turciei și a Mării Negre, apoi își va schimba ușor traiectoria. Din acest motiv, aerul cald și umed dinspre Marea Neagră va continua să alimenteze ploile în estul și sud-estul României, cel puțin până luni dimineață. În aceste regiuni, cantitățile de apă pot fi din nou importante, mai informează ANM.

Meteorologii spun că abia de luni seara și marți ploile vor începe să se restrângă treptat, pe măsură ce aria ciclonică se va îndepărta de țara noastră.

Ce urmează după episodul ploios

Vremea nu se liniștește însă complet. La mijlocul săptămânii viitoare, un nou ciclon mediteranean s-ar putea forma în sudul Italiei și ar putea aduce din nou ploi și vânt în România, mai ales în sudul și estul țării, începând de miercuri seara și continuând joi și vineri. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare.

Minimele vor rămâne, în general, pozitive, iar maximele se vor situa cel mai des între 10 și 16 grade. Totuși, în zilele cu nori mulți și ploi, senzația de vreme rece va fi mai accentuată. Urmează un sfârșit de martie și un început de aprilie cu vreme schimbătoare, mai apropiată de normalul sezonului: ploi în multe regiuni, vânt puternic și ninsori la munte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰