România, lovită de un ciclon mediteranean. Zonele în care ninsorile şi poleiul au făcut prăpăd

Iarna îşi intră tot mai mult în drepturi. Ninsorile abundente şi poleiul au făcut prăpăd în mai multe zone din ţară. O persoană a ajuns în stare gravă la spital, după ce maşina în care se afla a derapat şi s-a răsturnat într-un şanţ, iar în zonele montane mai multe trasee au fost închise după ce salvamontiştii au anunţat risc de avalanşe. Meteorologii nu vin cu veşti bune nici pentru zilele următoare.

În judeţul Caraş Severin vremea rea a făcut primele victime. O persoană a ajuns de urgenţă pe masa de operaţie după ce maşina în care se afla a derapat din cauza poleiului şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

Pe centura Caransebeș, din cauza stratului de zăpadă depus, circulația a fost blocată minute în şir. Drumarii au intervenit, dar ninsoarea s-a depus imediat în urma lor. Mai multe tiruri au derapat și nu au putut urca panta peste viaductul Caransebeș.

Din păcate şoferii total nepregătiți au generat majoritatea problemelor în trafic. Mai multe maşini echipate cu cauciucuri de vară au rămas blocate pe șosele, iar firmele de tractări au muncit din greu pentru a scoate autoturismele din zăpadă.

Şi în judeţul Botoşani doi bărbaţi de 24 şi 26 de ani rămas încarceraţi, după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit. Unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul direcției pe drumul alunecos. "Au fost stabilizaţi la faţa locului şi transportaţi către Unitatea de Primiri Urgenţe Botoşani. Ambii prezentau policontuzii şi fracturi la nivelul membrelor inferioare", a declarat Carmen Răgoaşca, medic pe ambulanţă.

Din cauza vremii rele, în masivul Ceahlău, un turist de 20 de ani din Republica Moldova, era la un pas să-şi piardă viaţa după ce a fost găsit inconştient în zăpadă. Salvamontiştii au reuşit să-l recupereze pe tânăr după aproximativ patru ore.

În zonele montane din judeţul Argeş, toate traseele sunt închise, iar salvamontiștii trag și ei un semnal de alarmă. "Recomandăm turiştilor să nu se aventureze pe traseele montane, în special în zona alpină, având un risc de gradul 4 de avalanşe la peste 1800 de metri şi gradul 3 sub 1800 de metri", a declarat Dragoş Onea, salvamont Argeş.

Drumul național care leagă Zalău de Cluj-Napoca, a fost acoperit de zăpadă, iar şoferul unui TIR a fost nevoit să tragă pe dreapta din cauza condițiilor de pe drum. În judeţul Arad, tronsonul Slatina – Mădrigești a fost închis temporar.

De o săptămână locuitorii din Gârda de Sus nu au curent electric, iar echipele de intervenţie lucrează la foc continuu să rezolve problemele. "Am avut 300-400 de familii fără curent electric, fără acces spre locuinţă, în jur de 900-1000 de persoane. 4-5 zile am fost fără curent, fără apă, pe aproximativ 40% din suprafaţa comunei", a transmis Călin Nicoară, primarul din Gârda de Sus.

Nici în judeţul Hunedoara nu este curent electric în toate localităţile. La Deva, autoritățile locale deszăpezesc zi și noapte încă de sâmbăta trecută. "Am încercat să fim prezenţi pe toate străzile oraşului şi mai mult decât atât, să fie curăţate şi cu soluţii antiderapante", a declarat Lucian Rus, primarul Devei.

La Cluj a nins ca în poveşti, iar un strat consistent de zăpadă a acoperit întreg oraşul. "Dragi clujeni, ninge din nou foarte frumos la Cluj-Napoca. Dar iarna vine şi cu responabilităţi, vă rog, fiecare proprietar să-şi cureţe trotuarul din faţa proprietăţii", a transmis Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Județul Gorj în schimb se află sub cod galben de ploi valabil până azi, iar efectele nu au întârziat să apară. Într-un cartier din Târgu Jiu, mai multe gospodării au fost inundate. Localnicii spun că nu este prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. "După atâţia ani tot aşa suntem, acum au mai fost şi cu lucrările astea, s-a lăsat terasamentul şi mai mult".

Un ciclon mediteranean şi un val de aer arctic vor ajunge deasupra țării noastre.

