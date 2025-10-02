Atenţionări peste atenţionări legate de vremea rea. A nins la Sinaia, la Rânca, pe Transalpina, dar şi în zonele de munte din Suceava. În sudul ţării, harta e împărţită în trei culori. În Dolj şi în Olt este cod roşu de ploi abundente şi vânt puternic, în rest avem portocaliu şi galben. Şi în Capitală ne aşteptăm ca vremea să se strice şi mai tare în orele următoare. Sunt cu 10-15 grade sub normalul perioadei.

La Suceava sunt temperaturi negative, - 2 grade. A nins aseară în masivul Rarău și deja s-a depus un strat de zăpadă. La altitudini de peste 1.300 de metri vorbim despre un strat de zăpadă în jur de 10 centimetri.

Ninsori abundente la munte

Este ceață în anumite locuri, însă peisajul este unul minunat de iarnă pe Transrarău. A nins și în pasul Palma din județul Suceava. Acolo însă mai puțin, iarna doar a dat câteva semne că se apropie.

Un peisaj de iarnă a cuprins și stațiunea Rânca, zona a fost acoperită de un strat de zăpadă. Atenție șoferi, Transalpina este închisă între Rânca și Obârșia Lotrului, iar în Postăvaru s-a așternut deja un strat de zăpadă.

De altfel, meteorologii au emis mai multe coduri meteo și avertizează că în următoarea perioadă vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente, intensificări ale vântului, dar și ninsori la munte. În unele zone ale țării, la altitudini de peste 1.500 de metri, se anunță ninsori abundente, viscol și un strat consistent de zăpadă.

Atenție șoferi, înainte de a porni la drum, să aveți mașina echipată corespunzător și să vă informați despre starea vremii.

Vânt puternic pe litoral, cod roşu de ploi în Dolj şi Olt

La malul mării este vânt puternic până vineri dimineaţă. La ora 12 a intrat în vigoare un cod galben de vreme rea. La rafală, vântul va sufla cu 50-70 km pe oră, iar diseară, de la ora 20, codul galben se transformă în portocaliu. Iar la rafală, vântul ajunge la 70-85 km pe oră, spun meteorologii. Vor fi ploi, iar temperaturile scad drastic. Minimele ajung chiar și la 4 grade Celsius. De altfel, vântul intensifică senzația de frig.

Oamenii sunt îndemnați, sunt sfătuiți de autorități să evite zonele unde există risc de prăbușire a copacilor, a stâlpilor. De asemenea, unde sunt panouri publicitare și să nu se adăpostească lângă clădiri aflate în construcție. De altfel, toată zona de sud a țării este colorată în aceste coduri galbene, portocalii și roșii. Cod roșu de ploi abundente în Dolj și Olt. În toate aceste zone au fost convocate comitetele județene pentru situații de urgență.

Cum va fi vremea în Capitală

Pentru București este emis un cod galben care anunță vijelii și rafale puternice de vânt. Încă de dimineața, autoritățile au trimis echipe să verifice copacii, panourile publicitare, semafoarele, dacă sunt stabile sau riscă să se prăbușească din cauza vântului.

Capitala este una dintre multele zone din sudul țării care se află sub cod portocaliu de vreme rea. Vorbim de ploi puternice, vânt puternic de asemenea. La nivelul guvernului a fost activată și o celulă la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, acolo unde a fost activată grupa operativă.

Grupa operativă care urmărește efectele acestor trei coduri de vreme rea din întreaga țară și la caz dispune intervenție inspectoratelor pentru situații de urgență din județele respective. Și la nivelul municipiului București, atât primăria, cât și inspectoratul pentru situații de Urgență realizează aceste verificări. Vorbim de copaci care sunt curățați acum în ultimul moment, vorbim de stâlpi sau alte construcții care sunt verificate pentru a cumva evita situații care ar trebui să devină chiar tragice.

