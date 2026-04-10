La munte a nins în mijlocul primăverii! Cu doar trei zile înainte de Paște, la altitudini mari, stratul de zăpadă ajunge la aproape doi metri. "Zăpada mieilor" a adus și un val de frig în unele locuri. Vestea bună? Frigul nu mai ține mult, iar iepurașul vine de Paşte cu vreme frumoasă, chiar și cu 20 de grade în termometre.

Un strat gros de zăpadă s-a depus peste noapte pe drumurile din Vâlcea. Utilajele de deszăpezire au intervenit imediat, pentru a curăţa şoselele.

Şi şoferii din Vrancea au avut probleme din cauza ninsorii.

Încă de ieri, "Zăpada mieilor" a adus minime de până la -12 grade Celsius la munte.

Și în Bucovina a revenit iarna. E un strat generos de omăt, probabil ultimul episod de iarnă din această primăvară.

Strat record de zăpadă la munte și condiții de iarnă severă

La Cârlibaba, a fost nevoie chiar de intervenția utilajelor de deszăpezire.

La Bâlea Lac, stratul de zăpadă a depășit 170 de centimetri. Iarna a revenit și în masivul Postăvaru.

"Suntem în apropierea vârfului Postăvaru, la aproape 1.800 de metri altitudine. Temperatura atmosferică la miezul zilei este de -8 grade Celsius, este ceață, viscol, iar zăpada proaspăt ninsă are o grosime de aproape 10 centimetri", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

În munții Făgăraș, stratul de zăpadă măsoară 15 centimetri.

"Recomandăm turiștilor să fie echipați corespunzător sezonului de iarnă, să se informeze în prealabil despre starea traseelor și să țină cont de avertizările Salvamont. Traseele alpine și zonele expuse avalanșelor ar trebui evitate", a avertizat Cornel Voicu, Salvamont Argeş.

Trafic blocat și peisaje de iarnă în plină primăvară

În Pasul Tihuța, pentru câteva zeci de minute traficul a fost blocat din cauza zăpezii. În Hunedoara, zăpada a căzut peste copacii înfloriţi.

"Casele au îmbătrânit, totul e alb în jurul nostru. Aseară copacul ăsta era plin de flori. Acum e plin de zăpadă", a spus un localnic.

La Cluj, rafalele au adus din nou emoţii puternice la aterizarea aeronavelor pe pistă.

Trei sferturi din țară se află încă sub cod galben de vânt. Vremea rămâne rece până mâine, cu ploi, lapoviță și chiar ninsori. Veștile bune vin însă de sărbători: în prima zi de Paşte vor fi 15 grade, iar în a doua zi de Paşte, 20 de grade.

