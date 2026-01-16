România dârdâie la minus 20 de grade Celsius. Trecem prin cel mai friguros ianuarie înregistrat în ultimii 10 ani în sudul ţării şi la Bucureşti. De ger vom scăpa abia peste o lună. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara.

Codul galben de ger a fost prelungit și extins în jumătate de ţară după o dimineaţă în care temperaturile au ajuns la minus 17 grade Celsius în Moldova. Pe vreme geroasă este important să avem o ţinută adecvată. Este recomandat să ne îmbrăcăm în straturi, cu mai multe bluze subţiri, decât cu un pulover gros. Un polar ne ajută la menţinerea căldurii corporale, iar o geacă antivânt este perfectă pentru a combate frigul. Ţinuta se completează cu mănuşi, fular şi fes.

Temperaturile nu vor trece de -10 grade în Moldova

Urmează încă o noapte geroasă cu temperaturi de minus 19 grade Celsius în jumătate de est a ţării. Iar mâine, temperaturile nu vor trece de minus 10 grade în Moldova. Gerul din următoarea lună poate aduce necazuri mari. Combinat cu zăpada poate provoca arsuri oculare. În cazurile grave, de la iritaţia şi roşeaţa pleoapelor se ajunge la vedere înceţoşată şi dificultatea de a ține ochii deschiși. Pentru a evita fotokeratita, sau în limbaj popular, “orbirea de zăpadă”, în zilele senine, alege să porți și iarna ochelari de soare cu lentile polarizate, sau folosește o șapcă cu cozoroc. Evită plimbările prelungite în zone întinse acoperite cu zăpadă, hidratează-ți ochii și folosește în jurul lor o cremă cu SPF.

Articolul continuă după reclamă

Frigul şi umezeala pot provoca şi iritaţii ale pielii. "Prin folosirea unor geluri de spălare blânde, fără parfum și fără geluri pe bază de alcool. Folosirea unor creme emoliente și hidratante, pe bază de ceramide și glicerină. SPF ul e foarte important", a declarat Claudia Târziu, dermatolog. Gerul nu va lipsi în nicio zi în următoarele două săptămâni, când temperaturile resimţite vor depăşi minus 20 de grade Celsius. Frigul tăios se va menţine şi în luna februarie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰