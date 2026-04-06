Video Val de aer rece peste România. Temperaturile scad drastic și revin ninsorile

Vremea nu mai păstrează tradiţia de Paşte: se spunea că așa cum va fi de Florii, la fel va fi și de Paște. În acest an, nu se aplică, potrivit prognozelor. Dacă în aceste zile am avut temperaturi de 26 de grade, de mâine scad la jumătate. Iar spre finalul săptămânii sunt anunţate ninsori. 

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 20:59

A fost vreme de plajă astăzi la malul mării. Și cum vacanța de Paște tocmai a început, turiştii nu s-au lăsat prea mult aşteptaţi. Pe malul mării este cu adevărat o atmosferă de vară, s-au resimţit 25-26 de grade Celsius deși oficial meteorologii spun că avem în termometre o maximă de 20 de grade celsius.

Oamenii au venit și au pus prosopul pe nisip și au făcut plajă unii dintre ei chiar în costume de baie. Cei mai fericiți au fost copiii care și-au adus jucăriile de vară.

Și câţiva studenți din București au început vacanța cu o porție de vitamina D.

"Am zis să luăm o pauză de la oraș, de la mașini. E frumos la mare astăzi, este o zi minunată, cred că sunt 20 și ceva de grade, stăm la soare, mâncăm ceva, e super. În costum de baie, m-am dat cu cremă", spun tinerii. 

Soare și cald a fost și la munte: 17 grade celsius.

"După atâta timp cât a fost înnorat și ploi, în sfârșit am văzut și noi soarele"

"E aproape vară pentru că e foarte frumos afară", au spus oamenii. 

Şi în Capitală vremea se schimbă radical. După Florii cu soare, temperaturile scad brusc. Iar de joi ar putea chiar să ningă

"Abia aşteptam să vină soarele. Am ieşit şi cu fetiţa la o plimbare şi am renunţat la hainele groase, în sfârşit", spune o doamnă. 

Un ciclon foarte activ acum pe partea de nord-est a europei va coborî spre zona țării noastre și va aduce precipitații, va aduce vânt și vreme foarte rece. Concret, față de începutul săptămânii când am avut temperaturi la pragul unei zile de vară, adica de 25 de grade, valorile termice vor scădea la jumătate în următoarele zile.

În nordul țării, fenomenele extreme deja au început

În Botoșani, un copac a fost doborât și vânt și a căzut peste o mașină. Din fericire, fără victime.

Mâine, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de vânt care va atinge 70 km/h în sud, iar la munte 120 km/h. Şi de Paşte se aşteaptă temperaturi sub normalul acestei perioade.

temperaturi vreme paste viscol ninsori
Înapoi la Homepage
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
