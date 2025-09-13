Galerie foto Vijelii puternice lovesc mai multe judeţe, în următoarele ore. Avertismentul ANM pentru weekend
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben de vreme severă. O atenţionare de vânt intră în vigoare sâmbătă seară şi este valabilă în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.
Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil începând din seara zilei de sâmbătă, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor atinge 80–90 km/h.
Duminică, avertizarea se extinde și pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–100 km/h.
București: vânt moderat și temperaturi între 13 și 27 de grade
Meteorologii au emis prognoza pentru municipiul București valabilă în acest sfârșit de săptămână..
În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade Celsius. Duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge viteze de 35–40 km/h.
Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade Celsius.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰