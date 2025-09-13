București: vânt moderat și temperaturi între 13 și 27 de grade

Meteorologii au emis prognoza pentru municipiul București valabilă în acest sfârșit de săptămână..

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade Celsius. Duminică, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cerul variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu intensificări ușoare după-amiaza și seara, când rafalele vor atinge viteze de 35–40 km/h.

Temperatura maximă va fi între 25 și 27 de grade Celsius.

