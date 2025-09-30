Vremea de mâine 1 octombrie. Va fi frig pentru această perioadă. Sunt așteptate ploi în mai toată țara

Harta temperaturi

Vremea de mâine 1 octombrie în București și în Cluj

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 6...8 grade.

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi mai mult noros. Trecãtor, în a doua parte a nopţii, va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (viteze la rafalã de pânã la 35...40 km/h). Temperatura maximã va fi de 16...18 grade şi cea minimã de 6...8 grade.

Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor fi în continuare scăzute. Maxima va fi de 13 grade.