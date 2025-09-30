Vremea de mâine 1 octombrie. Va fi frig pentru această perioadă. Sunt așteptate ploi în mai toată țara
Vremea va fi în continuare foarte rece pentru aceastã perioadă. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Sunt așteptate ploi în cea mai mare parte a țării. Iată prognoza meteo de mâine 1 octombrie.
La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, mai mult noros în nordul, centrul şi estul ţãrii. Va ploua slab în nordul şi în centrul Moldovei şi pe arii restrânse în Transilvania şi în Maramureş, iar la munte, la altitudini în general de peste 1400 m, cu precãdere în Carpaţii Orientali, vor fi şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare şi se va depune strat de zãpadã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 şi 11 grade, cu cele mai coborâte valori în depresiuni. Pe alocuri va fi ceaţã, cu precãdere în vestul, în sudul teritoriului, pe vãi şi în depresiuni.
Vremea de mâine 1 octombrie în țară
Vremea va fi rece pentru aceastã datã, chiar deosebit de rece în jumãtatea de nord a Moldovei şi în estul Transilvaniei. Cerul va fi temporar noros în vest şi în sud-est şi mai mult noros în rest. Va ploua, ziua în nordul şi în centrul Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Maramureş, Banat, Crişana, nordul Munteniei şi izolat în celelalte regiuni, iar noaptea în Oltenia, în jumãtatea de vest a Munteniei, local în Transilvania şi pe spaţii mai mici în rest. Izolat cantitãţile de apã vor depãşi 15...20 l/mp. La munte precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã (1...5 cm şi izolat 8...10 cm). Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, mai ale noaptea, local, în sud şi în sud-est (viteze la rafalã în general de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în nordul Moldovei şi 20 de grade în Lunca Dunãrii, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade, cu cele mai scãzute valori în estul Transilvaniei. Izolat va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
Vremea de mâine 1 octombrie în București și în Cluj
Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 6...8 grade.
Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi mai mult noros. Trecãtor, în a doua parte a nopţii, va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat (viteze la rafalã de pânã la 35...40 km/h). Temperatura maximã va fi de 16...18 grade şi cea minimã de 6...8 grade.
Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor fi în continuare scăzute. Maxima va fi de 13 grade.
Vremea de mâine 1 octombrie la munte
Vremea va fi rece pentru prima zi a lunii octombrie. Cerul va avea înnorãri temporare şi vor fi precipitaţii, sub formã de ploaie, iar la altitudini de peste 1400 m în Carpaţii Orientali şi la peste 1700 m în restul zonei montane, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zãpadã (2...5 cm şi izolat 8...10 cm). Pe alocuri se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat.
