Vremea de mâine 10 aprilie. Temperaturile continuă să scadă, iar ploile şi ninsorile persistă în toată ţara

Vremea la noapte

Vremea de mâine 10 aprilie în ţară

Vremea va continua să se răcească și va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi mai mult noros. Ziua, temporar, vor fi precipitații pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Transilvania, Maramureș și în nordul Moldovei și mai ales sub formă de ploaie în restul regiunilor. Noaptea, vor mai fi precipitații mixte, dar în restrângere ca arie către centrul și sudul teritoriului. Izolat, cantitățile de apă acumulate vor fi de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vestul, centrul și estul teritoriului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 4 grade. Pe alocuri, spre sfârșitul intervalului, în jumătatea de nord a țării se va produce brumă.

Vremea de mâine 10 aprilie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, temporar vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.