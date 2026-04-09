Vremea de mâine 10 aprilie. Temperaturile continuă să scadă, iar ploile şi ninsorile persistă în toată ţara
Mâine, vremea se răcește accentuat în toată țara, cu temperaturi sub normalul perioadei și cer mai mult noros. Precipitațiile vor fi frecvente și variate, de la ploaie la lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări în mai multe regiuni. Temperaturile maxime ajung la 14 grade, iar minimele coboară până la -4 grade.
La noapte sunt aşteptate înnorări și precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare local în Moldova, Transilvania și Maramureș și, izolat, ploi, dar trecător posibil și lapoviță în celelalte regiuni. La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de 3...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte. Temperaturile minime se vor situa între -3 și 5 grade. Izolat, cu precădere în nordul, centrul și vestul țării, se va forma brumă.
Vremea de mâine 10 aprilie în ţară
Vremea va continua să se răcească și va deveni deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, iar cerul va fi mai mult noros. Ziua, temporar, vor fi precipitații pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Transilvania, Maramureș și în nordul Moldovei și mai ales sub formă de ploaie în restul regiunilor. Noaptea, vor mai fi precipitații mixte, dar în restrângere ca arie către centrul și sudul teritoriului. Izolat, cantitățile de apă acumulate vor fi de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vestul, centrul și estul teritoriului, cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 4 grade. Pe alocuri, spre sfârșitul intervalului, în jumătatea de nord a țării se va produce brumă.
Vremea de mâine 10 aprilie în Bucureşti şi în Cluj
În Bucureşti, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și, mai ales seara și noaptea, temporar vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.
În Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime de 10 grade şi minime de 0 grade. Sunt aşteptate precipitaţii sub formă de ploaie, iar vântul va sufla moderat.
Vremea de mâine 10 aprilie la munte
La munte, vremea va fi deosebit de rece, cu cer mai mult noros. Vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă, local de până la 5...10 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele vor depăși 70...90 km/h.
