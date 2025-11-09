Vremea de mâine 10 noiembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Minime, între 2 şi 12 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 10 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul se va înnora şi mai ales în a doua parte a intervalului va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 6...8 grade.

Vremea va fi închisã şi va ploua. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 13...14 grade, iar cea minimã de 8...10 grade. La începutul intervalului se va semnala ceaţã şi posibil burniţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere (valori în jurul celei normale).

În Cluj, vremea se va răci, temperaturile vor scădea. Maximele zilei vor fi de 10 grade.