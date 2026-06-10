Vremea de mâine, 11 iunie 2026. Meteorologii anunţă că vremea va fi în general instabilă în România, cu ploi torenţiale, descărcări electrice, vânt puternic şi, izolat, grindină.

Vremea de mâine 11 iunie. Furtuni, ploi torenţiale şi vijelii în aproape toată ţara. Prognoza pentru Bucureşti - Shutterstock

În vestul, centrul şi nordul ţării, temperaturile vor scădea, în timp ce pe litoral vremea se menţine normală termic şi în general frumoasă. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă şi în mare parte din Europa.

Vremea mâine în ţară

În intervalul 11 iunie 2026, ora 09:00 - 12 iunie 2026, ora 09:00, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul şi nordul ţării se va răci.

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Cerul va avea înnorări temporar accentuate în majoritatea zonelor şi vor fi perioade cu averse, care vor avea şi caracter torenţial. Ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de mici şi medii dimensiuni şi vijelii.

Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25-40 l/mp şi, izolat, de peste 50-60 l/mp.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 34 de grade, iar cele minime între 11 şi 19 grade.

Vremea mâine în Bucureşti

În Bucureşti, în intervalul 11 iunie 2026, ora 09:00 - 12 iunie 2026, ora 09:00, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară şi în timpul nopţii.

Vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29-31 de grade, iar cea minimă se va situa între 15 şi 17 grade.

Vremea mâine pe litoral

Pe litoral, vremea va fi normală termic şi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 şi 27 de grade, iar cele minime între 17 şi 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 şi 22 de grade.

Vremea mâine la munte

Vremea va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va avea înnorări temporar accentuate în majoritatea masivelor și vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii (viteze de 50...70 km/h).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp.

Vremea mâine în Europa

În intervalul 11 iunie 2026, ora 09:00 - 11 iunie 2026, ora 21:00, cerul va avea înnorări şi vor fi ploi în majoritatea zonelor din Europa. Ploile vor fi şi sub formă de aversă, însoţite de descărcări electrice şi, izolat, de grindină. Local, se vor acumula cantităţi însemnate de apă.

Excepţie vor face vestul şi sud-vestul continentului, unde va predomina vremea frumoasă, cu cer variabil şi ploi slabe doar pe arii restrânse.

Vântul se va intensifica în nord-vestul, centrul şi estul Europei, dar şi local în restul regiunilor, mai ales în timpul ploilor. Temperaturile nu se vor modifica semnificativ faţă de ziua precedentă.