Vremea de mâine 12 aprilie. Ploi, brumă și temperaturi scăzute în dimineaţa Paştelui. Maximele ating 17 grade
Vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei, atât pe timpul nopții, cât și în cursul zilei de 12 aprilie. Deși temperaturile vor crește ușor, în multe zone vor continua să fie sub valorile obișnuite, iar ploile slabe, bruma și ceața își vor face simțită prezența în mai multe regiuni ale țării.
La noapte, valorile termice vor rămâne sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin în vest, nord-vest și parțial în centru, în timp ce în restul teritoriului sunt așteptate înnorări temporare. Pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, predominant ploi în Moldova și doar ploi în Dobrogea și Muntenia. În Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, izolat, vor fi semnalate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade pe litoral. Local, în special în regiunile intracarpatice, se va produce brumă, iar în sud, izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 12 aprilie în ţară
Temperaturile, în special cele din timpul zilei, vor continua să crească ușor, însă în majoritatea regiunilor se vor menține sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, mai ales pe parcursul zilei, în est și sud-est. În Carpații Orientali și în masivele estice ale Carpaților Meridionali vor fi semnalate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge, în general, 50-60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 17 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în estul Transilvaniei și 7-8 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, local, mai ales în nord și centru, se va produce brumă, iar în sud-est, izolat, va fi ceață.
Vremea de mâine 12 aprilie în Bucureşti şi Cluj
În București, valorile termice se vor menține sub cele obișnuite pentru această dată. Temperatura maximă va atinge 14-15 grade, iar cea minimă se va situa între 3 și 5 grade. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe trecătoare pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.
La Cluj, vremea va fi mai caldă decât în ziua precedentă, cu o temperatură maximă de aproximativ 12 grade. Nu sunt așteptate precipitații.
Vremea de mâine 12 aprilie la munte
În Carpații Orientali și în masivele estice ale Carpaților Meridionali se vor semnala precipitații mixte, pe fondul unui regim termic încă sub valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰