Vremea de mâine 13 aprilie. Temperaturi schimbătoare, de la -3 la 21 de grade, ploi izolate și vânt puternic
Vremea rămâne schimbătoare în următoarele ore, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar și cu episoade de ploi slabe și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. În zonele montane sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar diminețile și nopțile vor aduce brumă și ceață, pe arii restrânse.
Cerul va fi variabil în cursul nopții, iar în Muntenia și Dobrogea sunt așteptate ploi slabe, izolate. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă spre sfârșitul intervalului va avea unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge viteze de 40-50 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la -6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce valorile maxime nocturne vor ajunge la 8 grade în Dealurile de Vest. În mai multe zone se va semnala brumă, iar pe arii restrânse se va forma ceață.
Vremea de mâine 13 aprilie în ţară
Valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice perioadei în sudul, estul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vor fi ușor mai ridicate decât normalul acestei date. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția izolat, pe parcursul zilei în Moldova, Dobrogea și Muntenia, iar pe timpul nopții, în special în Banat și Oltenia. La altitudini mari, în zonele montane, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge, în general, 50-60 km/h, iar în zona montană înaltă 70-90 km/h. Intensificări temporare ale vântului se vor resimți și local, în sudul, centrul și nord-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele minime vor coborî până la -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor urca până la 12 grade în sudul Banatului. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor semnala ceață și brumă.
Vremea de mâine 13 aprilie în Bucureşti şi Cluj
În București, valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu mai mult soare în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 16-17 grade, în timp ce minima se va situa între 4 și 6 grade.
La Cluj, vremea va fi mai caldă comparativ cu ziua precedentă, iar temperaturile vor urca până la 15 grade. Nu sunt așteptate precipitații.
Vremea de mâine 13 aprilie la munte
La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, însă în zona montană înaltă va avea intensificări, cu rafale de 70-90 km/h. Temperaturile minime pot coborî până la -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali, iar dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor semnala ceață și brumă.
