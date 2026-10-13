Vremea de mâine 14 octombrie. Ninsori la altitudini mari și rafale de până la 80 km/h. Minime de -4 grade

Vremea se menține rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar ploile își vor face apariția în special în sudul țării. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce vântul va avea intensificări în est și sud-est, cu rafale de până la 80 km/h în zonele montane.

Vremea la noapte

La noapte. cerul va fi variabil în vestul, nord-vestul și parțial centrul teritoriului, iar în rest va prezenta înnorări. Temporar va ploua (în general 3...10 l/mp) în Oltenia și în vestul Munteniei și pe arii restrânse (sub 2...4 l/mp) în sudul Transilvaniei și în Dobrogea. La altitudini mari (în general la peste 1500 m) în special în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei cu viteze în general de 40...60 km/h, iar pe litoral și în zona montană înaltă (în special a Carpaților de Curbură și din estul Carpaților Meridionali) vor fi rafale de 60...70 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiuni și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru va fi ceață și brumă.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 14 octombrie în ţară

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe (în general 2...8 l/mp) pe parcursul zilei în Oltenia și posibil în Muntenia și Dobrogea, iar spre sfârșitul nopții în Moldova și cu totul izolat în Maramureș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (în special a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură) unde vor fi rafale de 60...80 km/h, iar pe parcursul zilei în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea (viteze de 50...70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade (cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Oltenia), iar cele minime se vor încadra între -2 și 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre -4 grade, dar și mai ridicate pe litoral, până spre 10 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață și brumă.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 14 octombrie în Bucureşti şi Cluj

Vremea se va menține rece pentru această dată. Vor mai fi înnorări temporare și condiții reduse de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 5...6 grade, mai scăzută în zona periurbană până spre 2 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mai caldă, cu temperaturi care vor urca până la 14 grade Celsius. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla izolat.

Vremea de mâine 14 octombrie la munte

Vremea se va menține rece, deși valorile termice diurne este posibil să crească ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în toată zona, iar precipitații slabe mixte se vor semnala spre sfârșitul nopții,pe arii restrânse, în Carpații Orientali și cu totul izolat în celelate masive. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă (în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură) unde vor fi rafale de 60...80 km/h.