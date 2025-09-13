Vremea de mâine 14 septembrie. Sunt aşteptate ploi, însă temperaturile vor fi în continuare ridicate

Vremea va fi în continuare frumoasă în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maximele se vor încadra între 21 şi 29 de grade.

La noapte, cerul va fi variabil la senin, dar vor fi şi înnorãri şi izolat averse slabe în Carpaţii Meridionali, zona submontanã a Olteniei, iar în a doua parte a nopţii posibil şi în Crişana şi Maramureş. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului cu viteze de 50...60 km/h, dar pe alocuri cu viteze mai mici şi în restul teritoriului, precum şi în jumãtatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde la altitudini în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...90 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse de la 8...10 grade în estul Transilvaniei şi pânã la 20...21 de grade în sudul Banatului. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 14 septembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice se vor menţine uşor mai ridicate decât în mod normal la aceastã datã, în cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi înnorãri şi perioade cu averse, în prima parte a zilei în Maramureş, Crişana şi Banat, apoi acestea vor fi în extindere treptatã îndeosebi în jumãtatea de vest a ţãrii. Ploile vor fi însoţite pe spaţii mici de descãrcãri electrice şi local vor fi în general moderate cantitativ (10...15 l/mp), dar cu o probabilitate mai ridicatã în zona Carpaţilor Occidentali pe alocuri se pot atinge şi depãşi 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în prima parte a intervalului în vest, în nord-est (viteze de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse şi la viteze mai mici în rest, precum şi în jumãtatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde la altitudini mari vor fi rafale de 90...100 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 29 de grade, iar cele minime în general între 8 şi 16 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere uşoarã, mai ales în jumãtatea de vest a ţãrii.

Vremea de mâine 14 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 13...15 grade.

Vremea va fi normalã din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în a doua parte a nopţii când va creşte probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla în general moderat, cu uşoare intensificãri dupã-amiaza şi seara când la rafalã se vor atinge viteze de pânã la 40 km/h. Temperatura maximã va fi de 25...27 de grade, iar cea minimã de 11...13 grade. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere, dar se va menţine câmp anticiclonic.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi. Temperatura maximă va fi de 24 de grade.

Vremea de mâine 14 septembrie la munte

Vor fi înnorãri şi perioade cu averse în prima parte a zilei în Carpaţii Occidentali şi în grupele vestice ale Carpaţilor Meridionali, apoi cerul se va înnora, iar ploile se vor extinde şi în celelalte masive. Ploile vor fi însoţite pe spaţii mici de descãrcãri electrice şi local vor fi în general moderate cantitativ (10...15 l/mp), dar cu o probabilitate mai ridicatã în zona Carpaţilor Occidentali pe alocuri se pot atinge şi depãşi 20...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în prima parte a intervalului, în special în jumãtatea de vest a Carpaţilor Meridionali, unde la altitudini mari vor fi rafale de 90...100 km/h. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentã.

Vremea de mâine 14 septembrie pe litoral

Vremea se va menţine în general frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime, uşor mai scãzute decât cele specifice datei, se vor încadra între 21 şi 23 grade, iar cele minime între 16 şi 17 grade.

Temperatura apei mãrii va avea valori de 21...22 de grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰