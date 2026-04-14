Vremea de mâine 15 aprilie. Temperaturi de până la 23 de grade, însă revin ploile în mai multe regiuni
Vremea se menține în general plăcută în următoarele ore, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în unele regiuni, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate. Sunt așteptate ploi slabe izolate, intensificări ale vântului în vest și la munte, dar și condiții de ceață în anumite zone, în special pe timpul nopții și dimineții.
La noapte, cerul va fi variabil spre senin în cea mai mare parte a țării, însă în vest și sud-vest sunt așteptate înnorări temporare. Izolat, vor fi ploi slabe în Banat, Oltenia și sudul Crișanei. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar în zona montană aferentă pot ajunge la 80-90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între 1 și 11 grade Celsius. Pe arii restrânse se va semnala ceață, cu o probabilitate mai ridicată în sud-estul țării.
Vremea de mâine 15 aprilie în ţară
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice se vor menține, în general, apropiate de normal. Cerul va fi variabil, însă pe alocuri vor apărea înnorări și ploi slabe în zonele montane, precum și în vest și centru. Pe parcursul nopții, astfel de fenomene sunt așteptate mai ales în nord-est și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 13 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, în special în sud-est, se va forma ceață.
Vremea de mâine 15 aprilie în Bucureşti şi Cluj
În București, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 17–18 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 4 și 6 grade.
La Cluj, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă, cu o maximă de aproximativ 18 grade. Vântul va sufla mult mai slab comparativ cu astăzi, cu viteze de până la 10 km/h.
Vremea de mâine 15 aprilie la munte
În zonele montane, vremea va fi schimbătoare, cu un cer variabil și înnorări temporare. Pe alocuri, sunt așteptate ploi slabe, mai ales pe parcursul zilei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰