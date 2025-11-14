Vremea de mâine 15 noiembrie. Temperaturile maxime ating 20 de grade, iar ceaţa persistă în unele zone
Vremea de mâine aduce nori joși, ceață și burniță în sud și est, în timp ce în restul țării se anunță cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 8 și 20 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între 1 şi 9 grade.
La noapte, în sudul, estul și parțial în centrul țării nebulozitatea joasă va persista și local va fi ceață, izolat posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări în primele ore în nord-vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 0 și 9 grade. La Bucureşti, nebulozitatea joasă va persista și va fi ceață posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 4-5 grade.
Vremea de mâine 15 noiembrie în ţară
În zonele joase din sudul, estul și parțial centrul țării va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului, și local îndeosebi dimineața și noaptea ceață, izolat posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului, ziua cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice unde vor fi înnorări temporare, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, însă doar pe arii restrânse, trecător în nord-vest va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.
Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în zonele cu nebulozitate joasă și ceață persistentă, iar minimele vor fi cuprinse în general între 1 și 9 grade.
Vremea de mâine 15 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj
La Bucureşti, nebulozitatea joasă va persista și va fi ceață, posibil asociată cu burniță îndeosebi în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 4-5 grade.
La Cluj, vântul va sufla slab spre moderat, iar cerul va fi parţial înnorat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.
Vremea de mâine 15 noiembrie la munte
La munte, vremea va fi în general stabilă şi plăcută, cu cer mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice unde vor fi înnorări temporare, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, însă doar pe arii restrânse, trecător în nord-vest va ploua slab. Vântul va sufla şi el slab și moderat.
