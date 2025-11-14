Vremea de mâine 15 noiembrie. Temperaturile maxime ating 20 de grade, iar ceaţa persistă în unele zone

Vremea la noapte

Vremea de mâine 15 noiembrie în ţară

În zonele joase din sudul, estul și parțial centrul țării va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului, și local îndeosebi dimineața și noaptea ceață, izolat posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului, ziua cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice unde vor fi înnorări temporare, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, însă doar pe arii restrânse, trecător în nord-vest va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în zonele cu nebulozitate joasă și ceață persistentă, iar minimele vor fi cuprinse în general între 1 și 9 grade.

Vremea de mâine 15 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La Bucureşti, nebulozitatea joasă va persista și va fi ceață, posibil asociată cu burniță îndeosebi în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 4-5 grade.

La Cluj, vântul va sufla slab spre moderat, iar cerul va fi parţial înnorat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.