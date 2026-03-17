Vremea de mâine 18 martie. Rafale puternice și temperaturi negative în mai multe zone
Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu înnorări temporare, vânt intens în unele regiuni și temperaturi în scădere pe timpul nopții. Meteorologii anunță pentru 18 martie valori termice ușor variabile de la o zonă la alta, precipitații slabe la munte și în nord-est, dar și rafale puternice de vânt în zonele montane.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi mai mult senină. Vântul va sufla slab și moderat, însă în Banat va avea intensificări locale, cu viteze ce pot atinge, în general, 50-60 km/h. La altitudini mari, în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi mai puternice, ajungând la 70-80 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la -9 grade, iar valorile maxime nocturne vor urca până la 6 grade. Izolat, în unele zone, își poate face apariția ceața.
Vremea de mâine 18 martie în ţară
Valorile termice vor marca o ușoară scădere în Moldova, unde se vor apropia de normalul perioadei, în timp ce în restul regiunilor temperaturile vor rămâne comparabile cu cele din ziua anterioară și, în general, peste mediile obișnuite pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar pe timpul nopții, pe arii restrânse, vor apărea precipitații slabe. În Carpații Orientali acestea vor fi sub formă de ninsoare, iar în Moldova vor fi mixte. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40-45 km/h. În sudul Banatului, vitezele vor ajunge la 60-70 km/h, iar la munte, în special în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, rafalele pot atinge 70-90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat, în orele dimineții, sunt posibile condiții de ceață.
Vremea de mâine 18 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări ce pot atinge viteze de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 12-14 grade, în timp ce minima se va situa între 2 și 4 grade.
La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor urca până la aproximativ 11 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul va fi ceva mai intens decât în zilele anterioare, cu viteze de până la 24 km/h.
Vremea de mâine 18 martie la munte
La munte, vremea va fi în general instabilă, cu cer temporar noros și precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, mai ales pe timpul nopții. Vântul va avea intensificări importante, în special în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, unde la altitudini mari rafalele pot atinge 70-90 km/h. Temperaturile vor fi scăzute, iar în anumite zone, mai ales dimineața, pot apărea condiții de ceață.
