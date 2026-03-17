Vremea de mâine 18 martie. Rafale puternice și temperaturi negative în mai multe zone

Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu înnorări temporare, vânt intens în unele regiuni și temperaturi în scădere pe timpul nopții. Meteorologii anunță pentru 18 martie valori termice ușor variabile de la o zonă la alta, precipitații slabe la munte și în nord-est, dar și rafale puternice de vânt în zonele montane.

de Redactia Observator

la 17.03.2026 , 18:03
Hartă meteo România Hartă meteo România Galerie (4)

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va fi mai mult senină. Vântul va sufla slab și moderat, însă în Banat va avea intensificări locale, cu viteze ce pot atinge, în general, 50-60 km/h. La altitudini mari, în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi mai puternice, ajungând la 70-80 km/h. Temperaturile minime vor coborî până la -9 grade, iar valorile maxime nocturne vor urca până la 6 grade. Izolat, în unele zone, își poate face apariția ceața.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 18 martie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile termice vor marca o ușoară scădere în Moldova, unde se vor apropia de normalul perioadei, în timp ce în restul regiunilor temperaturile vor rămâne comparabile cu cele din ziua anterioară și, în general, peste mediile obișnuite pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar pe timpul nopții, pe arii restrânse, vor apărea precipitații slabe. În Carpații Orientali acestea vor fi sub formă de ninsoare, iar în Moldova vor fi mixte. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40-45 km/h. În sudul Banatului, vitezele vor ajunge la 60-70 km/h, iar la munte, în special în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, rafalele pot atinge 70-90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Izolat, în orele dimineții, sunt posibile condiții de ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 18 martie în Bucureşti şi Cluj

În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări ce pot atinge viteze de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 12-14 grade, în timp ce minima se va situa între 2 și 4 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă. Temperaturile maxime vor urca până la aproximativ 11 grade, iar precipitațiile nu sunt așteptate. Vântul va fi ceva mai intens decât în zilele anterioare, cu viteze de până la 24 km/h.

Vremea de mâine 18 martie la munte

La munte, vremea va fi în general instabilă, cu cer temporar noros și precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare în Carpații Orientali, mai ales pe timpul nopții. Vântul va avea intensificări importante, în special în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, unde la altitudini mari rafalele pot atinge 70-90 km/h. Temperaturile vor fi scăzute, iar în anumite zone, mai ales dimineața, pot apărea condiții de ceață.

Hartă meteo zona montană

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Și-a abandonat partenera pe munte, la 4.000 metri altitudine! Cazul despre care vorbește toată lumea: ce a urmat
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este teamă după ce Iran a amenințat România?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 18 martie. Rafale puternice și temperaturi negative în mai multe zone
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.