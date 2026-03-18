Vremea de mâine 19 martie. Temperaturile scad accentuat şi ninge slab la munte. Maxime de 13 grade

Vremea se va răci în toate regiunile, iar temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei. Cerul va avea înnorări în mai multe zone ale țării, cu precipitații mai ales sub formă de ploaie în sud și est și ninsori slabe la munte. Vântul va prezenta intensificări în anumite regiuni, iar diminețile vor deveni mai reci, cu posibile condiții de brumă.

de Daniela Ciucă

la 18.03.2026 , 15:31
Vremea de mâine 19 martie. Temperaturile scad accentuat şi ninge slab la munte. Maxime de 13 grade Vremea de mâine 19 martie. Temperaturile scad accentuat şi ninge slab la munte. Maxime de 13 grade Galerie (4)

Cerul va fi temporar noros, iar în Carpații Orientali și izolat în cei Meridionali se vor semnala ninsori slabe. În Moldova, pe arii restrânse, sunt posibile precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral (viteze de 40–45 km/h), dar și în zona montană înaltă, unde rafalele pot ajunge la 60–80 km/h. Temperaturile minime vor varia între -4 și 5 grade.

Vremea la noapte

Vremea de mâine în ţară

Valorile termice vor scădea în toate regiunile, apropiindu-se de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în Moldova și Oltenia se vor semnala precipitații, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei (în general 40–45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade, izolat în vest și nord-vest, iar cele minime între -3 și 4 grade. Spre dimineață, izolat, se va produce brumă.

Vremea de mâine în Bucureşti şi în Cluj

În București, temperaturile din timpul zilei vor fi în scădere față de intervalul anterior. Cerul va avea înnorări, însă șansele de ploaie rămân reduse. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va ajunge la 9–10 grade, iar cea minimă va coborî la 1–3 grade.

Vremea de mâine 19 martie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, cerul va fi parțial noros, cu probabilitate redusă de precipitații pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor atinge 12 grade, iar minimele nocturne vor coborî până în jurul valorii de 9 grade. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine la munte

La munte, vremea va fi în general închisă, cu cer predominant noros și ninsori slabe, mai ales în Carpații Orientali și izolat în cei Meridionali. Vântul va avea intensificări la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 60–80 km/h. Temperaturile se vor menține scăzute, apropiate de normalul acestei perioade.

Vremea de mâine 19 martie la munte

Daniela Ciucă Like
vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 19 martie. Temperaturile scad accentuat şi ninge slab la munte. Maxime de 13 grade
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.