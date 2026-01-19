Vremea de mâine 20 ianuarie. Gerul persistă în toată țara, cu temperaturi minime între -21 și 0 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 20 ianuarie în ţară

Valorile termice vor rămâne deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade sub cele normale pentru această perioadă) în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, unde se vor înregistra între -8 și -4 grade, cu valori mai coborâte, până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista. În restul regiunilor, maximele vor fi mai ridicate, ajungând până în jurul a 6 grade în dealurile Munteniei. Cerul va fi variabil, iar la câmpie, local, va persista nebulozitatea joasă stratiformă sau ceața cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului și al Moldovei (viteze de regulă între 40...50 km/h). Temperaturile minime vor rămâne deosebit de scăzute, cu ger în cea mai mare parte a țării, situându-se între -21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și -2...0 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 20 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va rămâne geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra între 0...2 grade, iar cea minimă între -11 și -8 grade. Spre sfârșitul intervalului, sunt posibile condiții de ceață.