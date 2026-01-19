Antena Meniu Search
Vremea de mâine 20 ianuarie. Gerul persistă în toată țara, cu temperaturi minime între -21 și 0 grade

Vremea de mâine aduce temperaturi deosebit de scăzute, cu minime care coboară până la -21 de grade în depresiunile Carpaţilor Orientali. Gerul persistă şi pe alocuri se va depune ceaţă, iar vântul va sufla slab. 

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 18:21
La noapte, valorile termice se vor menține deosebit de scăzute, iar gerul va persista în majoritatea regiunilor țării. Cerul va fi mai mult senin în zonele montane și în dealurile subcarpatice, în timp ce în rest, mai ales în est, se va semnala local nebulozitate joasă stratiformă și, pe arii restrânse, ceață asociată cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare temporare în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile minime se vor situa între -21 și -5 grade.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 20 ianuarie în ţară

Valorile termice vor rămâne deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade sub cele normale pentru această perioadă) în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, unde se vor înregistra între -8 și -4 grade, cu valori mai coborâte, până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista. În restul regiunilor, maximele vor fi mai ridicate, ajungând până în jurul a 6 grade în dealurile Munteniei. Cerul va fi variabil, iar la câmpie, local, va persista nebulozitatea joasă stratiformă sau ceața cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului și al Moldovei (viteze de regulă între 40...50 km/h). Temperaturile minime vor rămâne deosebit de scăzute, cu ger în cea mai mare parte a țării, situându-se între -21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și -2...0 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 20 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va rămâne geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra între 0...2 grade, iar cea minimă între -11 și -8 grade. Spre sfârșitul intervalului, sunt posibile condiții de ceață.

Vremea de mâine 20 ianuarie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, ziua de marţi aduce o maximă de -2 grade și o minimă nocturnă de -13 grade. Cerul va fi predominant noros, vântul va sufla slab, iar probabilitatea de precipitaţii va fi redusă.

Vremea de mâine 20 ianuarie la munte

La munte, temperaturile vor rămâne scăzute, mai ales în depresiunile montane. Minimele coboară până la -21 de grade în depresiunile Carpaţilor Orientali. Cerul va fi variabil, însă în zonele joase pot apărea ceață și chiciură. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali.

Vremea de mâine 20 ianuarie la munte

