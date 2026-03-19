Vremea de mâine 20 martie. Cer înnorat şi ploi slabe în estul, nordul şi centrul ţării. Maxime de 14 grade
Vremea de mâine aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în toată țara, însă cerul va fi predominant noros în est, nord și centru, unde sunt așteptate ploi slabe izolate. Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar dimineața și noaptea, pe alocuri, își va face simțită prezența și bruma.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării, unde izolat vor apărea precipitații, în special sub formă de ploaie. În Carpații Orientali și, pe alocuri, în Carpații Meridionali, vor predomina ninsorile slabe. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile minime se vor încadra între -4 și 5 grade, iar spre dimineață, izolat, mai ales în zonele deluroase, se va produce brumă.
Vremea de mâine 20 martie în ţară
Valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. În estul, nordul și centrul țării, cerul va fi mai mult noros și izolat va ploua slab, în timp ce în restul regiunilor înnorările vor fi temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în est și sud. Rafalele vor fi mai puternice în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde pot atinge 50–65 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 6 grade în estul Transilvaniei și 14 grade în sudul Banatului, iar cele minime între -5 grade în depresiuni și 5 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, se va semnala brumă, în special în zonele deluroase.
Vremea de mâine 20 martie în Bucureşti şi în Cluj
În București, vremea va fi în general închisă, cu valori termice apropiate de cele specifice datei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare de 35–45 km/h. Temperatura maximă va fi de 11–13 grade, iar cea minimă de 1–4 grade.
Vremea de mâine la Cluj va fi în general liniștită, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Ziua va fi parțial noroasă, cu o maximă de aproximativ 12 grade și vânt slab dinspre nord-nord-est, fără șanse semnificative de precipitații.
Vremea de mâine 20 martie la munte
La munte, vremea se va menține în general închisă, în special în Carpații Orientali și local în Carpații Meridionali. Temporar vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări mai ales în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h. Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, iar în zonele mai joase, dimineața și noaptea, izolat, se va produce brumă.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰