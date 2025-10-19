Vremea de mâine 20 octombrie. Cer senin în toată ţara, cu temperaturi maxime de până la 17 grade

Vremea în România se menţine frumoasă, dar rece pentru această dată, mai ales dimineaţa şi noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 6 grade. Cerul va fi senin, iar la munte vântul va sufla slab şi moderat.

Diseară, valorile termice vor fi mai scăzute decât în noaptea trecută în sud, centru și est, iar față de mediile climatologice, în toată țara. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților de Curbură (40...60 km/h), iar la viteze mai mici și în nord-estul Moldovei (30...40 km/h). Temperaturile minime se vor situa între -4 și 7 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se vor înregistra şi spre -8 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 20 octombrie în ţară

Vremea va fi frumoasă dar rece pentru această dată, mai ales dimineața și noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 6 grade. Temperaturile vor fi mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, până la 8-9 grade. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață.

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 20 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 0...4 grade.

Vremea de mâine în Cluj va fi puțin mai caldă decât duminică, cu temperaturi maxime de 10 grade. Nu se așteaptă ploi în Cluj. Vântul va fi mult mai slab comparativ cu astăzi și va atinge 9 km/h.

Vremea de mâine 20 octombrie la munte

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei în sudul Banatului, unde vor fi viteze în general de 40...50 km/h, precum și în zona montană aferentă, cu rafale pe creste de 60...80 km/h. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali până spre -8 grade.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰