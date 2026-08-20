Vremea de mâine 21 august. Valul de căldură se intensifică. Zonele unde sunt aşteptate temperaturi record

Vremea de mâine 20 august

Vremea de mâine 21 august în ţară

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Valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile lunare absolute pentru luna august. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș.

Cerul va fi mai mult senin. În orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea înnorări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse se va forma nebulozitate joasă sau ceață.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge, în general, 40...50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26...27 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade, pe arii în general restrânse, în Câmpia de Vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest. În regiunile intracarpatice, local în cele sud-vestice și pe alocuri în restul zonelor, noaptea va fi tropicală.

Vremea de mâine 21 august în Bucureşti şi în Cluj

În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.