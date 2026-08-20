Vremea de mâine 21 august. Valul de căldură se intensifică. Zonele unde sunt aşteptate temperaturi record
România va avea parte vineri de o zi caniculară, cu un val de căldură în intensificare în toate regiunile și temperaturi care, în vest și nord-vest, se vor apropia de recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor urca până în jurul valorii de 40 de grade în Câmpia de Vest și izolat în Oltenia, iar disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie și podiș.
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Ușoare intensificări sunt așteptate în vestul Carpaților Meridionali, în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, unde vitezele vor ajunge, în general, la 50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 26 de grade în Dealurile de Vest, unde noaptea va fi tropicală.
Vremea de mâine 21 august în ţară
Valul de căldură se va intensifica în toate regiunile, iar în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra temperaturi maxime comparabile cu recordurile lunare absolute pentru luna august. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș.
Cerul va fi mai mult senin. În orele amiezii, în zona de munte, cu precădere în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vor apărea înnorări trecătoare. Din a doua parte a nopții, în regiunile sud-estice, pe arii restrânse se va forma nebulozitate joasă sau ceață.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, local în Moldova și Dobrogea, în sudul Banatului și pe arii restrânse în Crișana. Intensificări vor fi și la munte, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge, în general, 40...50 km/h.
Temperaturile maxime se vor încadra între 26...27 de grade pe litoral și aproximativ 40 de grade, pe arii în general restrânse, în Câmpia de Vest și cu totul izolat în sudul și sud-vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest. În regiunile intracarpatice, local în cele sud-vestice și pe alocuri în restul zonelor, noaptea va fi tropicală.
Vremea de mâine 21 august în Bucureşti şi în Cluj
În București va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.
În Cluj-Napoca va fi valabil o avertizare Cod portocaliu de caniculă începând vineri, ora 10:00 şi valabilă până sâmbătă. Temperaturile maxime vor atinge 38 de grade, cu minime de 19 grade.
Vremea de mâine 21 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasă și normală din punct de vedere termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele vor atinge 40...50 km/h. Ulterior, vântul va scădea în intensitate.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade, valori care vor caracteriza o noapte tropicală. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.
Vremea de mâine 21 august la munte
Valul de căldură se va intensifica, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii. În aproape toate zonele montane situate la altitudini de până la 1.000 de metri, vremea va fi călduroasă.
Cerul va fi mai mult senin, exceptând orele amiezii, când în zona Munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali vor apărea înnorări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei la altitudini mari, unde rafalele vor atinge, în general, 40...50 km/h. Izolat, pe văi și în depresiuni, dimineața și noaptea se va forma ceață.