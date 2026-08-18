Observator » Vremea » Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Prognoza ANM pentru luna viitoare

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Prognoza ANM pentru luna viitoare

Femeie pe stradă, cu evantai Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Prognoza ANM pentru luna viitoare - Arhivă
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 08:32 | Modificat la 18.08.2026, 08:33

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până în 14 septembrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate de ANM.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Pe acelaşi subiect

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
anm vreme temperatura
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.