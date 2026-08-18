Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până în 14 septembrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate de ANM.

Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Prognoza ANM pentru luna viitoare - Arhivă

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.