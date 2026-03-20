Vremea de mâine va fi în general închisă, cu temperaturi în ușoară creștere în cea mai mare parte a țării. Spre după-amiază și seară vor apărea ploi slabe, mai ales în est și sud, iar vântul va avea intensificări temporare, în special în jumătatea estică.

Vremea de mâine 21 martie. Ploi slabe şi cer înnorat, cu temperaturi în uşoară creştere. Maxime de 14 grade

La noapte, cerul va fi mai mult noros în sudul și estul țării, iar în a doua parte a nopții și în centru, în timp ce în rest va fi variabil. Izolat, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, trecător vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla în general moderat în sud-estul teritoriului și în Carpații de Curbură. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -5 și 5 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele depresionare. Pe alocuri se va produce brumă, în special în Transilvania și în zonele deluroase.

Vremea de mâine 21 martie în ţară

Vremea va fi în general închisă și se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Va ploua slab în a doua parte a zilei și spre seară, izolat, în Dobrogea, Moldova și estul Munteniei, iar noaptea, local în regiunile estice și sudice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în jumătatea estică a teritoriului (viteze la rafală, în general, de 40–50 km/h), iar local în sud-vestul Moldovei și în partea central-estică a Munteniei vor fi rafale de 50–65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 9 și 14 grade, iar cele minime între -1 și 7 grade. Izolat, dimineața și noaptea, mai ales în zonele deluroase și în Transilvania, se va forma brumă.

Vremea de mâine 21 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi în general închisă, iar spre dimineață va ploua slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei (viteze la rafală de 50–60 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 4–6 grade.

În Cluj-Napoca, cerul va fi înnorat, cu șanse slabe de precipitații. Temperaturile maxime vor ajunge la 11 grade, iar minimele vor coborî la 2 grade. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 21 martie la munte

Vremea va fi închisă și ușor mai caldă. În Carpații Orientali și, pe alocuri, în Carpații Meridionali se vor semnala precipitații, în special sub formă de lapoviță și ninsoare, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 10 l/mp. Vântul va avea intensificări, mai ales în Carpații de Curbură, cu rafale de 60–80 km/h. Temperaturile se vor încadra între aproximativ -1 și 7 grade.

