Vremea de mâine 23 martie. Se strică iar vremea după câteva săptămâni cu soare. Ploi şi vânt în mai multe zone

Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu ploi în mai multe regiuni și temperaturi scăzute pentru această perioadă. În unele zone, noaptea va aduce brumă și ceață, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Nici ziua de mâine nu aduce o îmbunătățire semnificativă, cu cer mai mult noros și valori termice modeste în toată țara.

de Redactia Observator

la 22.03.2026 , 18:22
Cerul va avea în această noapte aspect schimbător în vestul și nord-vestul țării, însă în restul regiunilor norii vor fi mai prezenți. Ploile își vor face simțită prezența pe arii mai extinse în Dobrogea, Muntenia și în centrul și sudul Moldovei, iar izolat vor apărea și în Oltenia, posibil și în estul Transilvaniei. La munte, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini de peste 1.200 de metri, precipitațiile vor lua trecător și formă de lapoviță sau ninsoare, însă vor fi slabe. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile minime vor coborî până la -2 grade în zonele mai reci, în timp ce în restul țării vor urca până spre 7 grade. Spre dimineață, în regiunile intracarpatice, pe arii restrânse, își vor face apariția bruma și, izolat, ceața.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 23 martie în ţară

Vremea va fi schimbătoare în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului norii vor apărea temporar. Sunt așteptate ploi locale în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar în celelalte regiuni vor apărea doar izolat. La munte, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, precipitațiile vor fi slabe și, pe alocuri, se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări în sud-estul țării, unde rafalele pot atinge 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 8 și 16 grade, însă în estul Transilvaniei vor fi mai scăzute, în jur de 6 grade. Minimele nopții vor coborî până la -3 grade, iar în zonele mai calde vor ajunge la 7 grade. Spre dimineață, mai ales în Transilvania și Moldova, pe arii restrânse se va forma brumă, iar izolat pot apărea condiții de ceață.

Vremea de mâine 23 martie în Bucureşti şi Cluj

În București, ziua de mâine va aduce un cer mai mult noros, iar trecător sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar valorile termice vor rămâne modeste pentru această perioadă: maximele vor ajunge la 10-11 grade, în timp ce minimele vor coborî spre 3-5 grade.

Vremea de mâine 23 martie în Bucureşti

La Cluj, vremea se menține apropiată de cea din zilele precedente. Temperaturile maxime vor urca până la aproximativ 10 grade, iar veștile sunt mai bune în privința precipitațiilor, deoarece nu sunt așteptate ploi.

Vremea de mâine 23 martie la munte

La munte, vremea va fi în general schimbătoare, iar la altitudini de peste 1.400 de metri, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, se vor semnala pe alocuri precipitații slabe, inclusiv sub formă de lapoviță și ninsoare.

