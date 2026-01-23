Vremea de mâine 24 ianuarie. Temperaturile cresc uşor în aproape toată ţara. Ploi slabe şi maxime de 12 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 24 ianuarie în ţară

Vremea se va menține închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru, cu ceață pe alocuri, iar în rest cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, doar izolat vor apărea precipitații slabe, burniță sau fulguială în sud și est și precipitații mixte slabe în extremitatea de nord. Noaptea, însă, se vor semnala ploi locale în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Mai ales noaptea, vor fi condiții de polei, pe arii restrânse în centru și sud-vest și izolat în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Din punct de vedere termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, cu valori peste normalul climatologic al perioadei. În rest, nu vor fi variații semnificative. Temperaturile maxime se vor situa între -2 grade în nordul Moldovei și 11…12 grade în Dealurile de Vest, iar minimele între -5 și 6 grade.

Vremea de mâine 24 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va menține închisă, cu temperaturi maxime apropiate de mediile multianuale specifice perioadei, iar cele nocturne mai ridicate decât acestea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă în jurul a 0 grade. La începutul și spre finalul intervalului, se va semnala ceață.