Vremea de mâine 24 ianuarie. Temperaturile cresc uşor în aproape toată ţara. Ploi slabe şi maxime de 12 grade

Vremea de mâine se anunță în general închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru. În restul țării, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi izolate și slabe. Temperaturile vor fi în creștere în vest, nord-vest, centru și la munte, depășind valorile climatologice normale pentru această perioadă. Maximele vor varia între -2 și 12 grade, iar noaptea sunt posibile depuneri de polei în mai multe zone.

de Redactia Observator

la 23.01.2026 , 16:30
Galerie (4)

La noapte, în regiunile extracarpatice, nebulozitatea va fi persistentă, iar în rest cerul va avea înnorări temporare. Se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsori pe arii restrânse în Moldova, mixte în Maramureș și mai ales ploi local în Dobrogea și nord-estul Munteniei, precum și în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, doar izolat vor fi ploi slabe sau burniță. Vor apărea depuneri de polei, local în nord-vest și izolat în centru, sud și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Temperaturile minime, în mare parte peste normalul climatologic, se vor încadra între -5 și 4 grade.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 24 ianuarie în ţară

Vremea se va menține închisă în regiunile extracarpatice și local în zonele joase din centru, cu ceață pe alocuri, iar în rest cerul va fi temporar noros. Pe parcursul zilei, doar izolat vor apărea precipitații slabe, burniță sau fulguială în sud și est și precipitații mixte slabe în extremitatea de nord. Noaptea, însă, se vor semnala ploi locale în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Mai ales noaptea, vor fi condiții de polei, pe arii restrânse în centru și sud-vest și izolat în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului. Din punct de vedere termic, în vest, nord-vest și parțial în centru, precum și la munte, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, cu valori peste normalul climatologic al perioadei. În rest, nu vor fi variații semnificative. Temperaturile maxime se vor situa între -2 grade în nordul Moldovei și 11…12 grade în Dealurile de Vest, iar minimele între -5 și 6 grade.

Vremea de mâine 24 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va menține închisă, cu temperaturi maxime apropiate de mediile multianuale specifice perioadei, iar cele nocturne mai ridicate decât acestea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă în jurul a 0 grade. La începutul și spre finalul intervalului, se va semnala ceață.

Vremea de mâine 24 ianuarie în Bucureşti

În Cluj-Napoca, ziua de sâmbătă aduce temperaturi maxime de aproximativ 2 grade și minime de până la -3 grade. Cerul va rămâne noros, cu probabilitate redusă de precipitații. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 24 ianuarie la munte

La munte, vremea va fi caracterizată de cer temporar noros și precipitații mixte. Precipitații slabe se pot semnala izolat pe parcursul zilei, sub formă de fulguială sau precipitații mixte, mai ales în extremitatea de nord.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 40…60 km/h. Temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor menține peste normalul climatologic al perioadei.

Vremea de mâine 24 ianuarie la munte

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
