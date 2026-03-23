Vremea se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării, valorile termice urmând să depășească normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe își vor face apariția izolat în sud și în zonele montane, în timp ce în restul regiunilor vor fi doar înnorări trecătoare.

Vremea de mâine 24 martie. Temperaturile cresc ușor în toată țara. Ploi mărunte în sud. Maxime de 18 grade

La noapte, va fi nebulozitate persistentă în sudul și sud-vestul țării, iar în rest înnorările vor fi temporare. Va ploua slab, local în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade. Spre dimineață, cu o probabilitate mai mare în estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, se va forma brumă. Pe alocuri vor fi condiții de ceață.

Vremea de mâine 24 martie în ţară

Vremea se va încălzi, devenind ușor mai caldă decât în mod caracteristic acestei date în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, pe arii restrânse în sudul teritoriului și în zonele montane, iar cu totul izolat în centru. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între 0 și 7 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre -3 grade, unde vor fi condiții de brumă. Spre dimineață, izolat, se va forma ceață în zonele joase de relief.

Vremea de mâine 24 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va încălzi și va deveni ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

În Cluj-Napoca, cerul se menține înnorat, iar temperaturile cresc ușor. Maximele vor ajunge până la 14 grade, iar minimele vor coborî până la 3 grade pe timpul nopții. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 24 martie la munte

La munte, cerul va fi temporar noros și, pe arii restrânse, va ploua slab. La altitudini de peste 1700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, foarte slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

