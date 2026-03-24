Vremea se încălzește în toată țara, devenind ușor mai caldă decât normalul perioadei, însă cerul va rămâne variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate, inclusiv în zonele montane, unde la altitudini mari vor apărea și precipitații mixte.

- Vremea de mâine 25 martie. Zi călduroasă de primăvară, cu maxime între 10 şi 18 grade

La noapte, va fi nebulozitate persistentă în sudul și sud-vestul țării, iar în rest înnorările vor fi temporare. Va ploua slab, local în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și cu totul izolat în Dobrogea. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile minime se vor încadra între -3 și 7 grade. Spre dimineață, cu o probabilitate mai ridicată în estul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, se va forma brumă. Pe alocuri, vor fi condiții de ceață.

Vremea de mâine 25 martie în ţară

Vremea se va încălzi, devenind ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab, pe arii restrânse în sudul teritoriului și în zonele montane, iar cu totul izolat în centru. La altitudini de peste 1.700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în cantități foarte reduse. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime între 0 și 7 grade, mai scăzute în zonele depresionare, până spre -3 grade, unde vor fi condiții de brumă. Spre dimineață, izolat, se va forma ceață în zonele joase de relief.

Vremea de mâine 25 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea se va încălzi și va deveni ușor mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15...17 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

În Cluj-Napoca, cerul se va menține noros, cu maxime de până la 16 grade și minime de aproximativ 3 grade. Vântul va sufla slab, iar precipitațiile nu sunt așteptate.

Vremea de mâine 25 martie la munte

La munte, vremea se va încălzi ușor, devenind puțin mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros și, pe arii restrânse, va ploua slab. La altitudini de peste 1700 de metri se vor semnala precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, însă în cantități foarte reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă, iar dimineața, izolat, pot apărea condiții de ceață în zonele joase ale masivelor.

