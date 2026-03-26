Vremea de mâine 27 martie. Se strică vremea, după un episod călduros. Vânt și precipitații în mai multe zone

Vremea se schimbă în toată țara, cu vânt puternic, ploi și chiar ninsori la munte. Începând din această noapte și pe parcursul zilei de mâine, precipitațiile se vor extinde în mai multe regiuni, iar rafalele vor atinge viteze ridicate, în timp ce la altitudini mari se anunță viscol și strat nou de zăpadă.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 14:23
Hartă meteo România

La noapte, cerul va avea înnorări, iar ploile își vor face apariția temporar, mai ales în a doua parte a nopții, pe arii restrânse din sud-vestul țării. La munte, în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi ninsori. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 10-12 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h. La altitudini mari, în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu până la 90-100 km/h și va fi viscol. Temperaturile minime se vor încadra între -2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în Dealurile de Vest. Izolat, vor fi condiții de ceață și de producere a brumei.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 27 martie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va fi vântoasă în mare parte a țării. Rafalele vor atinge, în general, 45-60 km/h, cu intensificări mai puternice în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei. La munte, în special în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla tare, cu viteze de 90-100 km/h. Dinspre sud-vest, norii și ploile se vor extinde treptat, mai ales în regiunile din jumătatea sudică. La munte, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi ninsori viscolite și se va depune strat de zăpadă, local consistent, de 10-15 cm. În sud-vest și sud, ploile vor avea caracter de aversă, iar după-amiaza și seara, pe alocuri, vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi însemnate, local de 20-30 l/mp și izolat de peste 35 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în sudul Banatului și aproximativ 20 de grade în nord-vest, iar cele minime între 2 și 8 grade. Izolat, dimineața, vor fi condiții de ceață și de producere a brumei.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 27 martie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, mâine va fi vânt. Cerul se va înnora treptat, iar din a doua parte a zilei va ploua, cu cantități moderate de apă, de 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 5-7 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi apropiată de cea din ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 14 grade, nu sunt așteptate ploi, însă vântul va sufla mai intens, cu viteze de până la 29 km/h.

Vremea de mâine 27 martie la munte

La munte, vremea va fi vântoasă, cu rafale puternice, în special în vestul Carpaților Meridionali, unde vântul va atinge 90-100 km/h și va viscoli ninsoarea. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi ninsori viscolite și se va depune strat de zăpadă, local consistent, de 10-15 cm.

Hartă meteo zona montană

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vremea prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.