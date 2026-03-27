Vremea de mâine 28 martie. Perioadă capricioasă în toată ţară: sunt aşteptate ploi, ninsori şi vânt puternic
Vremea se înrăutățește în toată țara, cu vânt puternic, ploi extinse și ninsori la munte. Meteorologii anunță rafale de până la 80 km/h în zonele înalte, cantități însemnate de apă în sud și un nou strat de zăpadă în Carpați, în timp ce temperaturile rămân apropiate sau ușor peste normalul perioadei.
La noapte, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, cu rafale care vor atinge, în general, 45-55 km/h. În Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei, vitezele vor urca până la 65 km/h, iar la munte vor depăși 70-80 km/h, mai ales în zonele înalte. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor cuprinde regiunile din jumătatea sudică și izolat restul teritoriului. În zona montană, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.600 de metri va ninge, cu depunerea unui strat de zăpadă consistent. În Carpații Meridionali și Orientali, acesta va ajunge, în medie, la 10-15 cm și va fi viscol. În sud și sud-vest, ploile vor avea caracter de aversă și vor aduce cantități însemnate de apă, local de 20-30 l/mp. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 8 grade.
Vremea de mâine 28 martie în ţară
Mâine, cerul va fi mai mult noros în toată țara, iar ploile vor fi prezente în toate regiunile. În sud, pe arii restrânse, sunt posibile și descărcări electrice. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge. Se va depune un strat de zăpadă local consistent, cu grosimi medii de 10-15 cm, iar vântul va viscoli ninsoarea. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate pe alocuri, mai ales în sud și est, unde pot depăși 20-25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări la munte, cu viteze de 60-80 km/h pe creste. Pe parcursul zilei, în majoritatea regiunilor, rafalele vor ajunge în general la 45-60 km/h, cele mai puternice fiind în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei. Temperaturile vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă în nord-vest, nord și nord-est, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor specifice. Maximele vor varia între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade izolat în nord-vest și nord-est, în timp ce minimele se vor încadra, în general, între 4 și 6 grade.
Vremea de mâine 28 martie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări de 10-15 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, când rafalele vor atinge 50-55 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 5 și 7 grade.
La Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea de astăzi. Temperatura maximă va urca până la 13 grade, iar ploile revin, cu cantități estimate la aproximativ 5 mm. Vântul va fi mai slab decât în ziua precedentă, însă va rămâne prezent, cu viteze ce vor depăși 20 km/h.
Vremea de mâine 28 martie la munte
La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.600 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge. Se va depune un strat de zăpadă local semnificativ, cu grosimi medii de 10-15 cm, iar vântul va viscoli ninsoarea. Vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari pe creste, de 60-80 km/h.
