Cine sunt femeile în costum de baie din fotografia controversată cu Stephen Hawking

Adevărul din spatele fotografiei controversate cu celebrul fizician Stephen Hawking, surprins pe un șezlong alături de două femei în costume de baie, imagine apărută în dosarele legate de finanțatorul Jeffrey Epstein, a fost clarificat pentru prima dată, informează Daily Mail.

Cine sunt femeile în costum de baie, apărute în pozele controversate cu Stephen Hawking - Sursa: X/ @triffic_stuff_

Potrivit Daily Mail, fotografia, în care savantul apare relaxându-se în timp ce femeile savurează cocktailuri, a fost inclusă în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA fără explicații suplimentare, ceea ce a alimentat numeroase speculații online despre contextul în care a fost realizată și despre modul în care a ajuns în așa-numitele "Epstein Files".

Potrivit informațiilor confirmate ulterior de reprezentanții familiei Hawking, cele două femei din imagine nu aveau nicio legătură cu scandalul Epstein, ci erau îngrijitoarele fizicianului: Monica Guy și Nicola O’Brien.

Monica Guy și Nicola O’Brien erau îngrijitoarele fizicianului

Fotografia a fost folosită inițial de Monica Guy pentru a ilustra un articol despre accesibilitatea hotelurilor din Statele Unite pentru persoanele cu dizabilități, bazat pe experiențele sale de călătorie alături de Stephen Hawking, care suferea de scleroză laterală amiotrofică (ALS) și era aproape complet paralizat până la moartea sa, în 2018, la vârsta de 76 de ani.

Inițial s-a crezut că imaginea fusese realizată în 2006, la hotelul Ritz-Carlton de pe insula caraibiană St. Thomas, unde Hawking participa la un simpozion științific finanțat de Epstein. Investigațiile ulterioare au arătat însă că fotografia provine dintr-o copie originală neredactată și a fost realizată, de fapt, în 2008, la Ritz-Carlton din Orlando, Florida.

În articolul său, Monica Guy scria despre experiențele de călătorie alături de savant.

"Statele Unite sunt lider în ceea ce privește hotelurile accesibile. Aceasta este concluzia la care am ajuns după mai mulți ani petrecuți călătorind cu Stephen Hawking, cunoscutul om de știință cu dizabilități.", a spus Monica Guy, îngrijitoarea lui Stephen Hawking.

Ea a explicat că au stat în hoteluri din întreaga lume și că, în SUA, accesul persoanelor cu dizabilități la aceleași facilități ca restul clienților este considerat normal.

Fotografia lui Hawking: adevărul despre locul și anul realizării ei

Totodată, a recunoscut că notorietatea lui Hawking îi deschidea adesea uși: "Pentru că, important, Stephen Hawking era suficient de încrezător să își apere drepturile. Dacă avea o experiență proastă, nu ezita să informeze conducerea hotelului."

Un purtător de cuvânt al familiei a respins categoric orice insinuare privind comportamente nepotrivite: "Profesorul Hawking a adus unele dintre cele mai mari contribuții la fizica secolului XX, în timp ce a fost și cel mai longeviv supraviețuitor cunoscut al bolii neuronului motor. Orice insinuare privind un comportament inadecvat din partea sa este greșită și complet exagerată."

Stephen Hawking s-a numărat printre cei 21 de oameni de știință de renume internațional invitați la o conferință organizată de Epstein în martie 2006, cu cinci luni înainte ca finanțatorul să fie acuzat pentru prima dată de solicitare de prostituție.

Stephen Hawking a participat la conferința organizată de Jeffrey Epstein în 2006

Evenimentul s-a desfășurat la hotelul Ritz-Carlton din St. Thomas, aflat în apropierea insulei private a lui Epstein, Little Saint James. Participanții au avut ocazia să participe la discuții științifice, să se relaxeze pe plajă și să viziteze proprietatea miliardarului, care finanțase conferința.

Imagini apărute ulterior îl arată pe Hawking participând la un grătar organizat pe insulă și efectuând un tur subacvatic într-un submarin modificat special pentru el, deoarece nu mai fusese niciodată sub apă.

În trecut, victima lui Epstein, Virginia Giuffre, a susținut într-un schimb de e-mailuri că Hawking ar fi participat la o orgie cu minore pe insulă. Afirmația a fost negată vehement, iar documente judiciare arată că Epstein ar fi încercat să găsească martori care să infirme acuzațiile.

Dosarele publicate de Departamentul de Justiție includ și o sesizare neverificată potrivit căreia Epstein și Hawking ar fi vizitat un club gay exclusiv masculin în 2011. Informația provenea de la un denunțător anonim și nu a fost confirmată oficial.

O analiză a documentelor arată că numele lui Hawking apare de cel puțin 250 de ori în dosarele Epstein, fără ca acest lucru să indice implicarea sa în activități ilegale.

Jeffrey Epstein obișnuia să se înconjoare de oameni de știință celebri și se prezenta drept "filantrop al științei". Acesta dona sume importante pentru cercetare, uneori până la 20 de milioane de dolari anual.

După arestarea sa, numeroși cercetători s-au distanțat public de el. Potrivit unor relatări din presa americană, Epstein era fascinat de transumanism, ideea că omenirea poate fi îmbunătățită prin tehnologii precum ingineria genetică sau inteligența artificială.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 3,5 milioane de documente în cadrul Epstein Files Transparency Act, dintr-un total estimat la peste șase milioane de documente existente.

Denisa Vladislav

