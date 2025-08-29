Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 30 august. Va fi cald în toată ţara, caniculă în sud. Maximele, între 27 şi 37 de grade

Vremea rămâne în continuare călduroasă, caniculară în sudul ţării. Seara sunt aşteptate ploi, însoţite de descărcări electrice. Iată prognoza meteo de mâine 30 august.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 15:53
Vremea de mâine 30 august. Va fi cald în toată ţara, caniculă în sud. Maximele, între 27 şi 37 de grade Harta temperaturi România Galerie (5)

La noapte, vor fi înnorãri şi, mai ales în partea a doua a nopţii, pe alocuri averse slabe în Banat, Crişana şi posibil în Maramureş. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (viteze în general de 50...55 km/h), precum şi pe crestele Carpaţilor Meridionali (rafale izolat de peste 70...80 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22...23 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, se va forma ceaţã.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 august în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în jumãtatea sudicã a Olteniei şi a Munteniei va fi caniculã, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unitãţi şi disconfortul termic va fi ridicat. Gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi se va manifesta cu precãdere seara şi noaptea în vestul, sud-vestul şi centrul teritoriului, prin înnorãri temporar accentuate şi local averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi cantitãţi de apã mai însemnate (peste 15...25 l/mp) şi condiţii de grindinã. În restul zonelor cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtã duratã şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 şi 21 de grade, mai scãzute spre 5...6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopţii, izolat se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.

Vremea va fi canicularã, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, temperatura maximă va fi de 31 de grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 august la munte

Gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi se va manifesta cu precãdere seara şi noaptea prin înnorãri temporar accentuate şi local averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi cantitãţi de apã mai însemnate (peste 20...30 l/mp) şi condiţii de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale. Valorile de temperaturã vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi de 20...21 de grade. Noaptea, izolat vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 23 de grade.

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo temperaturi
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
Lista completă cu trenurile care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025. Veste proastă dată de CFR Călători: „Au fost erori manageriale”
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 30 august. Va fi cald în toată ţara, caniculă în sud. Maximele, între 27 şi 37 de grade