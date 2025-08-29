Vremea de mâine 30 august. Va fi cald în toată ţara, caniculă în sud. Maximele, între 27 şi 37 de grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 30 august în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.

Vremea va fi canicularã, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, temperatura maximă va fi de 31 de grade.