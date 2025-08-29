Vremea de mâine 30 august. Va fi cald în toată ţara, caniculă în sud. Maximele, între 27 şi 37 de grade
Vremea rămâne în continuare călduroasă, caniculară în sudul ţării. Seara sunt aşteptate ploi, însoţite de descărcări electrice. Iată prognoza meteo de mâine 30 august.
La noapte, vor fi înnorãri şi, mai ales în partea a doua a nopţii, pe alocuri averse slabe în Banat, Crişana şi posibil în Maramureş. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (viteze în general de 50...55 km/h), precum şi pe crestele Carpaţilor Meridionali (rafale izolat de peste 70...80 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22...23 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, se va forma ceaţã.
Vremea de mâine 30 august în ţară
Vremea va fi cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în jumãtatea sudicã a Olteniei şi a Munteniei va fi caniculã, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unitãţi şi disconfortul termic va fi ridicat. Gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi se va manifesta cu precãdere seara şi noaptea în vestul, sud-vestul şi centrul teritoriului, prin înnorãri temporar accentuate şi local averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi cantitãţi de apã mai însemnate (peste 15...25 l/mp) şi condiţii de grindinã. În restul zonelor cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtã duratã şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 şi 21 de grade, mai scãzute spre 5...6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopţii, izolat se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în uşoarã scãdere.
Vremea de mâine 30 august în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de 16...18 grade.
Vremea va fi canicularã, indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimã va fi de 16...19 grade. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.
În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, temperatura maximă va fi de 31 de grade.
Vremea de mâine 30 august la munte
Gradul de instabilitate atmosfericã va fi în creştere şi se va manifesta cu precãdere seara şi noaptea prin înnorãri temporar accentuate şi local averse şi descãrcãri electrice. Izolat vor fi cantitãţi de apã mai însemnate (peste 20...30 l/mp) şi condiţii de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale. Valorile de temperaturã vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.
Vremea de mâine 30 august pe litoral
Vremea va fi predominant frumoasã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi de 20...21 de grade. Noaptea, izolat vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 23 de grade.
